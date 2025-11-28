Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ocultar suas verdadeiras intenções parece ser a melhor opção nesta parte do caminho, porque assim você vai poder se movimentar com mais liberdade, sem a pressão que as pessoas exerceriam na expectativa de resultados.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O estresse eventual que tiver acontecido entre as pessoas que supostamente deveriam se entender, não há de ser prolongado através dos ressentimentos. Página virada, outras coisas mais importantes estão na pauta.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Buscar culpados para os erros cometidos é uma tentação, inclusive porque provavelmente esses culpados existam. Porém, de nada servirá apontar dedos e dar sermões. Importante mesmo é descobrir como consertar esses erros.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

É nos pequenos detalhes que se percebe a grande diferença que algumas pessoas fazem em sua vida. Inúmeras pessoas fazem alarde e se mostram sempre efusivas, mas há outras que, em silêncio, prestam grande serviço a você.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Há desejos que são mais satisfatórios na teoria do que na prática, porém, como saber disso antecipadamente? Bom, é assim que se constrói a sabedoria, à medida que você experimenta você não precisa repetir os fatos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Selecione direito e com sabedoria as pessoas que você permitirá acompanharem seus projetos e, talvez, se unirem a esses. A qualidade dos recursos humanos será determinante quanto aos resultados práticos de seus projetos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Há uma hora certa para tudo entre o céu e a terra, e certamente a hora certa agora é a de você conseguir colocar em prática o que idealizar. Portanto, evite voar longe com ideias maravilhosas, mas impraticáveis.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Aquilo que você der por garantido será o que você vai precisar monitorar melhor, porque nesta parte do caminho não seria sábio dar nada por garantido. As situações andam oscilantes demais para se acomodar no garantido.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Com todas essas tensões acontecendo e com você perdendo a paciência, o melhor a fazer é reservar um tanto de tempo para tomar distância e se proteger, lançando mão dos prazeres simples e disponíveis. É por aí.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As coisas que andam acontecendo dão muito o que pensar a você, mas ainda não seria o caso de sair conversando abertamente sobre suas inquietações, porque é provável que suas ideias sejam mal interpretadas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Cobre das pessoas o que elas prometem, não deixe por menos, porque assim você criará relacionamentos onde as pessoas se comprometem de verdade, em vez de ficar dando ideias e se entusiasmando, para nada acontecer.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03