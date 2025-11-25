Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 25/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Antes de as coisas acontecerem, a alma é tomada por pressentimentos, que nada mais são do que sentimentos antecipados aos acontecimentos, porque no mundo deles as coisas funcionam diferente, com outro tempo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Faça bons contatos e combine o que seja proveitoso para o maior número possível de pessoas envolvidas, porque quanto mais gente se beneficiar com seus movimentos, a vida será mais generosa com você em particular.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Vai dar tempo para tudo, portanto, elimine sumariamente a ansiedade, essa velha companhia que lhe oferece péssimos conselhos. Vai dar tempo para tudo, para suas ideias malucas e para dar conta das tarefas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Enquanto o cenário convida para você fazer o que bem entender e desejar, a mente argumenta que não seria possível, ou que seria perigoso, ou milhares de outras razões que tentam impedir seus movimentos livres. Não permita.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Você verá que tudo se soluciona com perfeição e que isso trará um alívio incalculável à sua alma. Esse tempo está bem próximo, mas ainda é necessário continuar com a atenção bem aguçada, e o ânimo lá em cima. Em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Fala-se muita coisa, promete-se mais ainda, o assunto agora é ver o quanto as pessoas vão entregar, porque se tudo ficar no discurso vai ser uma grande decepção. Force a situação para o lado da prática, isso sim.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Arrume suas coisas, mantenha a confiança lá em cima, obstruindo o avanço da pérfida ansiedade, que só existe com um único destino, atormentar você. Confie nos mistérios da vida, mas não deixe de fazer a sua parte.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

É bom pensar que as oportunidades não se perdem, porque a vida é generosa e as multiplica indefinidamente. Porém, ainda assim, fica um gosto de ressentimento quando a alma percebe que perdeu uma oportunidade.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Há sentimentos que é melhor não expressar na hora, que é melhor guardar para depois, quando houver um contexto em que não possam ser confundidos ou distorcidos pelas pessoas que verem você os manifestar.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Socialize, porque ainda que não sinta o impulso nessa direção, se você transcender os resmungos e chiados que a alma faz diante da perspectiva de socialização, perceberá que acontecem coisas bem interessantes.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Foque nas questões práticas, agora não é hora de crises existenciais, porque mesmo que essas existam e continuem por trás dos bastidores, marcando o ritmo, nesta parte do caminho não apitam nada. Deixe de lado.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03