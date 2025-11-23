Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/11/2025

Neste domingo (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Enquanto houver mínima perspectiva de sua alma se conectar a outras pessoas e, juntas, fazerem planos para o futuro, o momento brindará com possibilidades reais e palpáveis. Tudo em conjunto, tudo em grupo.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Tudo isso que parecia complicado demais e que, por isso, sua alma fugia como quem viu o diabo, agora se apresenta de outra forma, mais digerível e, por isso, é oportuno você deixar de procrastinar o que quer que seja.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
De trapalhada em trapalhada, as coisas se acertam, não porque haja uma magia misteriosa atuando nos bastidores, mas na mesma medida da boa vontade com que você encarar tudo que acontece. É hora de tolerar e compreender.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Todas as pontas soltas que foram ficando no caminho e todas as complicações possíveis parecem ter conspirado para se apresentarem em massa diante de você. Sua alma, no entanto, não é obrigada a solucionar tudo.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Agora seu poder de convencimento está em alta, portanto, aproveite a onda para se aproximar dessas pessoas que andaram resistindo às suas propostas, porque de uma forma ou de outra, este momento significará avanços.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
De pouco em pouco, acaba acontecendo muito. De vez em quando dá a impressão de que tudo é em vão e nada do que você faz traz resultados evidentes, porém, continue confiando, porque de pouco em pouco se faz muito.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Quanto mais rapidamente você passar para a prática as ideias que se apresentarem nesta parte do caminho, mais veloz será o esclarecimento também, porque você comprovará que inúmeras lindas ideias não têm nenhum futuro.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Apesar de tudo que anda acontecendo, é legítimo que você busque e encontre um espaço de serenidade, e se tiver companhia para o compartilhar, melhor ainda, mas se não houver essa companhia, desfrute assim mesmo.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Importa mesmo é que sua alma preserve a leveza e o bom humor, sem importar o que estiver acontecendo e, também, sem importar se, no fundo, você quiser gritar e dar um basta às idiotices que circulam por aí. Melhor não.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Você verá que os perrengues se solucionarão e que não será necessário se desgastar demais por causa desses. As coisas andam de um jeito imprevisível e isso gera ansiedade, porém, confie, elas andam bastante bem.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
No fim das contas, o que importa nesta parte do caminho é que as ideias sejam postas em prática, sem importar que, no início, os procedimentos sejam meio atrapalhados. Faça tudo que estiver ao seu alcance.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Sacrifícios sempre serão necessários, o que nem sempre ou quase nunca seria necessário é se lamentar por ter de fazer sacrifícios. A alma, quando nasce, já está sacrificada a existir num corpo físico limitado.