Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Enquanto houver mínima perspectiva de sua alma se conectar a outras pessoas e, juntas, fazerem planos para o futuro, o momento brindará com possibilidades reais e palpáveis. Tudo em conjunto, tudo em grupo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Tudo isso que parecia complicado demais e que, por isso, sua alma fugia como quem viu o diabo, agora se apresenta de outra forma, mais digerível e, por isso, é oportuno você deixar de procrastinar o que quer que seja.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

De trapalhada em trapalhada, as coisas se acertam, não porque haja uma magia misteriosa atuando nos bastidores, mas na mesma medida da boa vontade com que você encarar tudo que acontece. É hora de tolerar e compreender.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Todas as pontas soltas que foram ficando no caminho e todas as complicações possíveis parecem ter conspirado para se apresentarem em massa diante de você. Sua alma, no entanto, não é obrigada a solucionar tudo.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Agora seu poder de convencimento está em alta, portanto, aproveite a onda para se aproximar dessas pessoas que andaram resistindo às suas propostas, porque de uma forma ou de outra, este momento significará avanços.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

De pouco em pouco, acaba acontecendo muito. De vez em quando dá a impressão de que tudo é em vão e nada do que você faz traz resultados evidentes, porém, continue confiando, porque de pouco em pouco se faz muito.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Quanto mais rapidamente você passar para a prática as ideias que se apresentarem nesta parte do caminho, mais veloz será o esclarecimento também, porque você comprovará que inúmeras lindas ideias não têm nenhum futuro.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Apesar de tudo que anda acontecendo, é legítimo que você busque e encontre um espaço de serenidade, e se tiver companhia para o compartilhar, melhor ainda, mas se não houver essa companhia, desfrute assim mesmo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Importa mesmo é que sua alma preserve a leveza e o bom humor, sem importar o que estiver acontecendo e, também, sem importar se, no fundo, você quiser gritar e dar um basta às idiotices que circulam por aí. Melhor não.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Você verá que os perrengues se solucionarão e que não será necessário se desgastar demais por causa desses. As coisas andam de um jeito imprevisível e isso gera ansiedade, porém, confie, elas andam bastante bem.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

No fim das contas, o que importa nesta parte do caminho é que as ideias sejam postas em prática, sem importar que, no início, os procedimentos sejam meio atrapalhados. Faça tudo que estiver ao seu alcance.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03