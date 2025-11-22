Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 22/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 22/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

São tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo que sua alma vai precisar se recolher um tempo até metabolizar tudo que anda acontecendo. Procure se organizar para reservar esse tempo, em nome de fazer escolhas sábias.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A eloquência não acontece todos os dias, porque normalmente a alma tem dificuldade de encontrar as palavras certas para se comunicar. Por isso, aproveite este momento de fluidez mental e de comunicação. Aproveite.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Antes de qualquer outra coisa, procure resolver os assuntos práticas que demandam sua atenção, porque ainda que sejam chatos, esses oferecem uma plataforma segura sobre a qual você continuar sonhando alto. É assim.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As iniciativas que você tomar agora serão frutíferas, em todos os sentidos. Por isso, o mais importante é você definir com clareza a qualidade das iniciativas que tomar, porque todas, sem exceção, darão frutos.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Os pressentimentos hão de ser levados a sério, mas não esses que a ansiedade provoca, anunciando o fim do mundo que nunca acontece. Aproveite os pressentimentos que anunciam tempos melhores e ótimos relacionamentos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo não significa que esteja acontecendo algo substancioso. É bem mais provável que tudo isso distraia sua alma daquilo que mereceria verdadeira atenção, mas com esforço tudo dá certo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

E as coisas se acertam, mesmo que continuem desacertadas, porque chega uma hora em que a alma não se importa mais com nada do que acontece e decide optar por se sentir bem a despeito de tudo e todos. Um momento mágico.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Sua alma não lida muito bem com a ambiguidade, mas nesta parte do caminho não há como a evitar, porque o cenário é feito de ingredientes que se contradizem entre si e, como resultado, as opções são ambíguas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Com essa força toda circulando pela sua alma e corpo vai ser um tanto difícil se conter, para não enfiar os pés pelas mãos. Seria sábia a contenção, mas se não puder se conter, então se oriente com boa intenção.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Todas essas ideias malucas e normais que circulam pela sua mente nesta parte do caminho precisam ser amadurecidas, porque, você verá, nem todas são factíveis e o tempo demonstrará ser assim. Esperar compensa.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Se você tomar as medidas práticas que a vida pede, verá que os resultados serão rápidos e benéficos. É difícil pensar de forma prática, porque a mente voa longe, mas se dedicar por um momento a isso vai valer a pena.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03