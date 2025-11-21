Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 21/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A partir de agora haverá um pouco mais de ampliação de perspectivas, e isso vai aliviar bastante todas as tensões que mantinham você em suspense, uma condição que não combina nem um pouco com seu signo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Alguns compromissos terão de ser fechados o mais rapidamente possível, porque não seria interessante para ninguém protelar decisões que podem ser tomadas agora. Continuar pensando pareceria sensato, só que não.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Motivos para brigar não faltam, mas seria o caso de refletir para, na melhor das hipóteses, chegar à conclusão que discutir só traria estresse e nada esclareceria, ou seja, seria uma perda de tempo e de energia.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Se houvesse ajuda seria ótimo, mas na falta dessa evite ficar resmungando interiormente o quanto fica tudo mais difícil, e use esse mesmo tempo para se dedicar a organizar tudo com carinho e cuidado. Em frente.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Viver bem e distribuir benefícios a todas as pessoas dentro de seu círculo de influência, haveria destino melhor do que esse para alguém que nasce em seu signo? Demande seu direito à Vida, e ela responderá, com certeza.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Aquilo que você vem desenvolvendo atinge nesta parte do caminho uma conclusão e, assim, sua alma poderá ter liberdade para iniciar outros assuntos, porque enquanto houver vida, haverá novas encrencas também. Ou não?

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A mente é um órgão de percepção, como a pele, língua, olhos e ouvidos, porém, enquanto os cinco sentidos processam bem as informações, a mente ainda não sabe como administrar tudo que percebe. Resulta em congestão.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Faça contas para que seus desejos tenham cabimento e não redundem em dívidas desconfortáveis no futuro. Faça contas para se ajustar ao possível, mesmo que seja aquém do desejável. Há alegria em tudo isso.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O cenário é estranho e mutável, não se pode garantir que as coisas sigam a rota traçada no início, porque se sujeitam a muitas alterações sobre a marcha. Procure encarar tudo isso com alegria e criatividade.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Provavelmente, no meio de tanta coisa acontecendo sua alma não se sinta motivada a se ligar a nada. Respeite esse movimento interior, porque não se trata de desânimo, mas da necessidade de tomar distância.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Amplie seu círculo de influência fazendo contato com todas as pessoas, sejam essas próximas ou distantes, porque ainda que isso não brinde com resultados imediatos, semeará a potencialidade de projetos futuros.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03