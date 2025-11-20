Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As coisas acontecem mesmo sua alma não sabendo bem como acontecem. É hora de se deixar levar pela onda misteriosa da Vida, porque ainda que isso dê um tanto de ansiedade, ao mesmo tempo a confiança na Vida compensa sempre.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Pessoas lindas e pessoas ruins se misturam nesta parte do caminho, porém, deixando suas preferências de lado, seria mais importante você selecionar as pessoas pelo grau de utilidade que possam ter para seus projetos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

De vez em quando sua alma não consegue entender como tudo dá certo, e se preocupa com não ter domínio total sobre a marcha dos acontecimentos. Se você relaxar e tornar sereno seu coração, saberá como fazer.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Permita que sua mente voe longe na imaginação, sem compromisso algum com a realidade concreta, porque ainda que isso envolva fantasias inalcançáveis, pelo menos configurará um momento de liberdade, que trará benefícios.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Ainda que seja arriscado, vale mais a pena errar por exagero de movimentos do que sua alma preferir ser tímida. Este é um momento em que a incerteza não há de servir para você deixar de fazer o necessário. Em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As ótimas ideias que as pessoas apresentam não devem resultar em você assumir compromissos que, depois, se agregarão aos já existentes, e as tais pessoas que apresentaram as ideias somem, sem oferecer ajuda nem nada.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Mantenha a temperança, isto é, procure dosar com sabedoria todos os ingredientes que compõem esse cenário complexo com que sua alma precisa lidar na atualidade. Manter a temperança é o melhor que se pode fazer.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Obter prazer e regozijo é essencial, porém, é ainda melhor quando você encontra alguém com quem compartilhar os bons momentos. Agora é quando sua alma precisa fazer conexões sociais em busca dessas pessoas. Em frente.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Apesar de todas as demandas que sua alma não teria como satisfazer agora, é importante que você mantenha a cabeça e coração em seus devidos lugares, e nesse sentido ajuda muito se focar nas questões cotidianas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

A diversidade de acontecimentos há de ser administrada com sabedoria e serenidade, porque não seria possível suprir a demanda de urgência com que esses se apresentam nem tampouco pela mão ansiosa das pessoas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Tudo que você possa fazer em nome de sua segurança e conforto agregará auspícios a este momento. Uma vez que sua alma se sinta bastante bem, então você poderá retornar a distribuir os benefícios a todas as pessoas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03