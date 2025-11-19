Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 19/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (19), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 19/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Há vantagens e desvantagens misturadas nesta parte do caminho, portanto, evite procurar uma solução que seja totalmente favorável aos seus intuitos, porque tudo virá com vieses que mostrarão a cara depois de um tempo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Essas pessoas que parecem decididas a contrariar você ao ponto de discutirem e brigarem, elas precisam ser tratadas com respeito e deferência, porque se você entrar na onda delas, a briga vai ser feia e inútil.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Não se importe com que tenha ficado para você, novamente, a responsabilidade de manter tudo em ordem e funcionando direito, porque essa é sua vantagem, conseguir dominar todos os procedimentos do começo até o fim.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Faça o que tiver vontade, mas não espere aplausos por isso, ao contrário, é mais provável que chovam críticas e contrariedades. Porém, se você ficar tentando agradar a plateia o tempo todo, nunca fará sua vontade.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Assegure tudo que deixar sua alma confortável e serena, porque ainda que houver pessoas lutando contra isso ativamente, mesmo assim você ganhará bastante terreno neste momento. É uma luta acirrada a todo momento.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Dar início aos seus movimentos é propício, mas tenha ciência de que o cenário é bastante cheio de trancos e solavancos, portanto, não espere que tudo dê certo logo de entrada, nem que os movimentos sejam suaves.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Apesar de parecer necessário se movimentar para assegurar seus recursos, é bom pensar bastante antes de se envolver em manobras sofisticadas que só dariam a sensação de melhoria, mas na prática não entregariam nada.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Agora não há necessidade de você seguir os passos de ninguém para dar certo. Agora é o momento em que sua alma encontra a oportunidade de abrir uma trilha onde antes havia nada, e onde ninguém se interessava pelo assunto.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

São tantas coisas acontecendo e muitas delas se contradizendo entre si, que o melhor que sua alma pode fazer neste momento é adotar uma postura de observadora independente, não preferindo nem rejeitando nada.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Tudo que é falado tem um tanto de verdade, porém, tem outro tanto de fantasia também, e por isso é essencial que você ouça com bastante discernimento, para que suas escolhas sejam livres de qualquer fantasia.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Se tudo dependesse de golpes de sorte, estaríamos todos perdidos, porque a sorte é caprichosa demais para ser confiável. Enquanto a sorte não nos sorri, nos resta continuar fazendo a nossa parte com sabedoria.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03