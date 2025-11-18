Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 18/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 18/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Cada compromisso assumido é um tanto de liberdade de movimento e escolha que se perde, porém, assim são as coisas entre o céu e a terra para nossa humanidade. Há de se encontrar o delicado equilíbrio em tudo e para tudo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os bons relacionamentos não se constroem com pessoas iguais a você, mas com as diferentes, porque as diferenças enriquecem espiritual e materialmente às almas envolvidas. Porém, também produzem brigas e contrariedades.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Sua alma gostaria de alçar voos mais importantes, mas continua se vendo envolvida na manutenção da ordem cotidiana. Não importa, essa condição é passageira, ainda que seu tempo seja tão longo que pareça eterno.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Agradar a plateia não é recomendável como atividade constante, mas de vez em quando é necessário, porque se a sua alma ficar chocando e contrariando as pessoas o tempo inteiro, vai ter dificuldade em relação a tudo.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O ponto final que sua alma tanto busca está ao alcance da mão, mas ainda não dá para relaxar, há muita luta que precisa ser resolvida. Por isso, desfrute da medida de segurança conquistada, mas não durma sobre os louros.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma fica um tanto conturbada, pensando que não vai dar conta do recado. Evite se preocupar antecipadamente, porque, você verá, sobre a marcha se soluciona tudo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A segurança que sua alma precisa não requer manobras complicadas, é só aproveitar tudo que já se encontra disponível e fazer bom uso da situação em andamento. Antes de se lançar a fazer novas manobras, aproveite.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

De uma forma ou de outra, sua vontade será posta em prática, e uma parte de seus relacionamentos vai apreciar a jogada enquanto a outra fará críticas e contrariará seu movimento. Assim são as coisas neste mundo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Está difícil conter os impulsos nesta parte do caminho, mas é o melhor que sua alma poderia fazer, diante da complexidade dos assuntos que se apresentam, e da pouca colaboração que as pessoas oferecem.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Todas as propostas que lhe são endereçadas neste momento precisam ser refletidas com bastante calma. Em primeiro lugar porque não será possível aceitar todas, e em segundo lugar para saber selecionar direito.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Por pouco que seja o que você consiga fazer agora, será suficiente, porque importante é apenas que você não deixe a peteca cair, que continue teimando para que suas propostas de vida se transformem em realidade.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03