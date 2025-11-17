Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 17/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Motivos não faltam para você discutir e brigar, mas não seria essa a melhor pedida para hoje. Por isso, melhor tolerar e desconsiderar o que em outros momentos sua alma trataria como convites à briga. Hoje melhor não.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os bons sentimentos ajudam bastante, mas não resolvem tudo. A resolução de tudo depende do empenho com que você tratar os assuntos práticos que precisam de atenção. Bons sentimentos e praticidade, aí sim resolve.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É bom começar a semana útil com entusiasmo e vigor, mas não é bom desconsiderar os sinais que a vida oferece, sugerindo que esse entusiasmo todo deva ser amadurecido, para não enfiar os pés pelas mãos. Melhor não.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Essa vontade louca de colocar ponto final nos assuntos que as pessoas arrastam sem resolver há de ser, novamente, prorrogada para um momento futuro, porque hoje não seria um dia interessante para resolver nada.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Tudo que está atravessado em sua garganta e que mereceria ser falado, ainda será melhor reter, porque apesar de surgirem oportunidades, os resultados seriam imprecisos, e isso complicaria em vez de solucionar. Outro momento.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Nada é seguro o suficiente para você descansar sobre os louros conquistados, ainda será necessário continuar batendo nas teclas que supostamente já deram todos os resultados pretendidos. O esforço continua.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Talvez seja necessário procrastinar sua vontade de resolver tudo, porque ainda que seja legítima e pareça haver um cenário apropriado para isso, o dia de hoje é bastante imprevisível quanto aos resultados. Melhor não.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Acordar com a corda toda não significa que o dia seja excelente para mandar ver com suas pretensões, ignorando os sinais que a vida continua dando para reter seus impulsos e amadurecer melhor as propostas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Em vez de se deixar levar pelo entusiasmo alheio, que é alegre e viçoso, mas que só serve para empurrar você à linha de frente, procure reter seus impulsos e se dedicar a pensar melhor em como colocar tudo em prática.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Melhor seguir a onda do dia, que se manifesta através das pessoas com que você se relaciona, sejam essas próximas ou as anônimas do dia a dia. Siga a onda para que seus impulsos não tomem as rédeas da situação.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As lindas ideias que pintarem agora precisarão ser revistas em outro momento, para verificar se não foram produto de ingênuo entusiasmo ou se há realmente algo substancioso por trás delas. Ideias lindas são ideias lindas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03