Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 16/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Esses sentimentos lindos e nobres que sua alma percebe no coração hão de ser compartilhados, para que se multipliquem. Porém, é importante selecionar direito as pessoas com que vai compartilhar esses bons sentimentos.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O melhor cenário possível é aquele em que todas as pessoas cheguem a um entendimento, sem que necessariamente tenham mudado de opinião. A convivência alegre e leve das diferenças será sempre o melhor cenário possível.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

O tempo que você dedicar a organizar com carinho todos esses assuntos que foram procrastinados será também o tempo em que você colherá os bons resultados que aliviam o peso que a alma suporta. Siga por esse caminho.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Este é um daqueles momentos em que seria melhor sua alma não confidenciar com ninguém o que pretende fazer, mas se dedicar à ação para que, depois, as pessoas julguem os resultados, sem dar palpites antecipadamente.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Ainda que por enquanto você só tenha bons sentimentos para garantir que as coisas continuem funcionando bem, procure aceitar essas condições em vez de se lamentar pelo que, eventualmente, estiver em falta. Aproveite.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Há coisas que você poderia fazer sem pedir ajuda a ninguém, mas isso seria menos divertido do que se você lançasse o pedido de ajuda, porque assim você compartilharia uma parte do seu caminho, trocando ideias.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Nada de bom surgiria nunca com a alma se sentindo empobrecida diante da complexidade da Vida. O enriquecimento espiritual é muito importante, e deve acompanhar o enriquecimento material, para ganhar sabedoria.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As atitudes nobres que você tomar em relação às pessoas que, agora, estão no seu encalço pedindo favores, será a maneira com que você poderá dizer não, sem que a atitude seja ofensiva. Tudo dentro das proporções.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Tantas coisas lindas para ser pensadas, emocionadas e colocadas em prática, mas tudo acontecendo num cenário onde há conflitos que desgastam e parecem se orientar na direção oposta a essas coisas bonitas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Aceite os convites que as pessoas lhe fazem, porque mesmo que de início você resista, por não ter muita vontade de socializar, é certo que a participação nos eventos trará a você oportunidades interessantes.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Para manter a leveza e alegria que garantem sempre que tudo dê certo, é melhor sua alma se desapegar do fruto daquilo que empreender agora, porque assim, com a alma desapegada, com certeza os resultados serão melhores.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03