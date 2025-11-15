Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 15/11/2025

Neste sábado (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 15/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Os pressentimentos são como o pássaro que canta quando ainda é de noite, sentindo a chegada da aurora. Os pressentimentos hão de ser levados a sério, especialmente esses que fazem sua alma flutuar de regozijo.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Agora é um bom momento para você tentar chegar nessas pessoas com que andou tendo fricções e conflitos, porque se vocês se entenderem e chegarem a um acordo, mesmo que temporário, o resultado será bom para todos.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Agir por interesse pareceria algo imoral, porém, no fundo todo ser humano mistura interesses práticos com sentimentos, porque a vida é completa, sem compartimentos diferentes, mistura tudo numa só personalidade.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Para evitar que as pessoas deem palpites que só vão complicar você, procure silenciar sobre suas reais intenções e se dedicar a fazer o necessário. Depois, os resultados falarão por si mesmos e serão muito bons.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Aproveite os bons sentimentos que circulam pela sua alma, porque ainda que não encontrem suporte nos acontecimentos, muito pelo contrário até, são reais o suficiente para confiar em que o porvir seja cheio de auspícios.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Com um pouco de ajuda, você vai conseguir resolver tudo que até agora andava emperrado. É uma questão de selecionar direito as pessoas a quem pedir ajuda, porque se pedir às pessoas erradas, o tiro sai pela culatra.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Seria interessante aproveitar estes momentos para fazer contas, mas sem que isso signifique um peso a mais em sua alma. Ao contrário, faça contas para entender perfeitamente seu alcance e se ajustar a esse. É por aí.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Assim como o mau humor se expressa com toda clareza, não deixando lugar a dúvidas, da mesma forma o bom humor e os sentimentos elevados hão de encontrar uma expressão que não tenha pudor algum para a limitar.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Ainda que seja apenas uma pessoa que consiga ver além das aparências e identificar em sua alma as boas intenções, ela será suficiente para você continuar em frente apesar de tudo. É hora de fazer sacrifícios.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Coisas boas circulam no meio social, e para as aproveitar você precisa sair da caverna e socializar, porque senão essas coisas boas irão parar no colo de outras pessoas. É certo que sua alma não quer isso, né?
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Todo e qualquer movimento objetivo que você fizer agora tende a dar frutos melhores do que em outros tempos, algo que, com certeza, sua alma anseia. Para manter a leveza, atue com desapego ao fruto de seu trabalho.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Alegria e leveza são as marcas da pessoa vitoriosa, e essas condições não precisam ser resultado dos acontecimentos nem muito menos da qualidade de seus relacionamentos. É uma atitude que cresce de dentro para fora.