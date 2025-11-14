Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 14/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 14/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Poucas e boas pessoas saberão perceber em você uma mudança, sutil na aparência, porém, intensa e profunda no âmbito invisível da alma. Essas pessoas são aquelas com as quais sua alma precisa construir relacionamentos.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Fazer planos junto a outras pessoas estimula a alegria de viver, porque não há nada mais elevado para os humanos do que criar laços de entendimento mutuo e solidariedade, algo raro de acontecer, mas sempre necessário.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Ainda que você tenha vontade de satisfazer anseios mais divertidos do que ficar organizando os assuntos práticos, mesmo assim considere haver tempo para tudo, não havendo necessidade de dividir as coisas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Faça o que tiver em mente, mas sem que ninguém conheça seus movimentos antecipadamente, porque senão as pessoas darão palpites e farão críticas que só vão atrapalhar, sem agregar nada de positivo. Melhor não.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Talvez sejam muito poucas as pessoas que conseguem ler sua alma e perceber que há algo gracioso e auspicioso surgindo dela, porém, essas são as pessoas essenciais, que você deve cuidar e preservar. São imprescindíveis.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Com a ajuda das pessoas certas, as coisas vão fluir bastante bem. Este não é um momento no qual sua alma deva depender exclusivamente do que puder fazer sem a ajuda de ninguém. Este é o momento de buscar colaboração.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Sem dinheiro, é possível ser feliz, mas certamente é muito mais difícil, porque as limitações se imporão a todo momento. Mesmo assim, é importante não depender exclusivamente do dinheiro para desfrutar da felicidade.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Quando você irradia bons sentimentos, mesmo que tenha de participar de alguma discussão eventual, ainda assim você conseguirá tirar o melhor das pessoas envolvidas e obter bons resultados, sempre. Vale a pena.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Os sacrifícios não precisam ser exercícios sofridos, porque há uma razão de ser para esses. Os sacrifícios são feitos quando há algo maior que sua alma compreende, e que chama a fazer algo que não parece racional.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

É evidente que ninguém deve se comportar o tempo inteiro querendo agradar a plateia, porém, o contrário tampouco há de acontecer, viver desagradando todo mundo para ficar em paz na solidão. Equilíbrio em tudo.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quanto mais desapegada do fruto dos atos empreendidos sua alma for, mais leveza e alegria você terá no andar do caminho e, além disso, você perceberá que essa atitude promove facilidades que antes estavam escondidas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03