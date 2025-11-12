Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 12/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 12/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A liberdade não é a extinção dos obstáculos e limitações. A liberdade é a atitude que você toma para transcender os obstáculos e limitações até chegar o momento em que essas condições não tenham mais nenhum valor.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Enquanto as suspeitas aumentam e não há diálogo claro e sincero para ver como são as coisas realmente, sua alma terá de continuar administrando uma emoção que vai se cozinhando e que pode explodir a qualquer momento.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As demandas que as pessoas fazem podem até ser legítimas, mas chegam numa hora em que sua alma precisa de mais espaço, de mais liberdade e, por isso, são indigestas. Isso vai passar, não precisa haver conflito nenhum.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Seria melhor que tudo estivesse em ordem para você se dedicar a outras coisas, porém, a rotina anda requerendo sua atenção. Melhor não se irritar com isso, porque organizar as coisas básicas nunca será perda de tempo.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Administre com sabedoria essa vontade louca de pegar outro caminho diferente do atual, criando uma reviravolta que, com certeza, ninguém vai entender, porque as pessoas não têm acesso aos seus dilemas interiores.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Começar tudo de novo não seria má ideia, apesar de pesarem todos os investimentos feitos até agora. Melhor começar tudo do zero do que continuar investindo para reformular o que, na prática, continua sem funcionar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Procure ser firme sem, no entanto, que sua atitude pareça agressiva nem muito menos ofensiva. É uma manobra bastante complexa, mas é possível atuar com firmeza sem pisar no calo de ninguém. É hora de fazer isso.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Dá vontade de investir em novas aventuras, mas é preciso amadurecer todas as ideias antes de se lançar loucamente em qualquer direção, porque muitas coisas que parecem atraentes agora, depois não o serão.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Agora é quando sua alma perde a paciência e bate na mesa, demandando a atenção devida. Talvez a manobra saia bem, talvez não, é impossível prever com certeza os resultados. Você está à sua própria sorte.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Os sentimentos viscerais precisam ser contidos nesta parte do caminho, porque os sacrificar em nome de objetivos maiores e mais nobres dará a você margem de manobra mais ampla para conquistar suas pretensões.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Seria melhor que tudo fosse feito com calma e serenidade, mas parece que esse cenário anda distante de acontecer. Por enquanto, você vai ter de se adaptar a esse estado alterado de coisas e fazer o melhor possível.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03