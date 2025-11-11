Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 11/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 11/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ideal seria que você tivesse total liberdade para fazer o que bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém por seus atos, ou que mesmo tendo de dar satisfação, que não haja obstrução por parte das pessoas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A falta de clareza entre as pessoas é onde se cozinham todas as suspeitas, sejam essas legítimas ou produto de paranoia. Por enquanto, essa clareza está distante, mas pelo menos você pode conter a paranoia. Isso vai ajudar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Agora é tempo de colaboração, porém, se o pedido de ajuda que as pessoas fazem é agressivo e sua alma se ofende, o processo todo vai ficar comprometido e, no fim, vai acontecer o contrário, cada um por si. Acontece.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Sua alma enxerga potencialidades interessantes no que anda acontecendo, porém, ainda que queira aproveitar a onda e se lançar a novas aventuras, há toda uma série de compromissos que não há de ser negligenciada.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Tudo que você pretende é possível, mas acontece que o fator tempo não é o mesmo que você calcula. Do jeito que suas expectativas funcionam, seria impossível fazer de imediato as grandes mudanças com que sua alma sonha.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Segure a onda, porque em seu interior se cozinham potências magníficas que sua alma interpreta como uma louca vontade de mandar tudo para o espaço. Algumas coisas precisam ser destruídas para construir outras novas.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Ideias não faltam, aliás, sobram. O problema é o de sempre, como fazer para que todas essas ideias caibam na realidade concreta, que já se encontra congestionada por todos os compromissos assumidos anteriormente.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Ainda que você tenha encontrado um talento em sua alma e que o tenha desenvolvido ao longo do tempo, nunca é tarde para experimentar caminhos novos, redescobrindo a verdadeira fibra do seu ser, e se expressando.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Essa vontade louca de virar a mesa e começar algo totalmente diferente do habitual precisa ser administrada com sabedoria, porque há algo virtuoso nela, porém, misturada com caprichos que não dariam nada certo.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Quando você renuncia à satisfação de um anseio e se dedica a fazer o que seja necessário, isso se chama de sacrifício, e não precisa haver nenhum sofrimento envolvido no comportamento, ao contrário, é tudo regozijo.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As emoções circulam com força nos relacionamentos entre as pessoas do seu círculo, algumas parecem se unir em torno de objetivos interessantes, enquanto outras se distanciam porque não se identificam com isso.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03