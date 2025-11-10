Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 10/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Há dias em que a alma pretende se lançar ao Infinito sem nenhum resguardo, na loucura mesmo, e há algo de sagrado nesse movimento, porque a Vida desconhece limitações, ela funciona sempre se manifestando com plenitude.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Essas coisas bobas que irritam sua alma são bobas mesmo, porém, a irritação as faz parecer importantes, como se fossem o argumento que faltava para você explodir e armar o barraco. Nada bom resultaria disso, né?

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Tudo depende de como as coisas são pedidas, não é? Em muitos casos as pessoas, desesperadas e enlouquecidas como andam, se manifestam de uma maneira que acaba sendo ofensiva, quando não agressiva. Isso estraga tudo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Há quem se aproxima de você por interesse, e isso não há de ser considerado uma situação negativa, porque assim são os relacionamentos humanos, complexos e cheios de vieses. É o caso de saber se isso interessa a você.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Essas ideias que sua alma anda matutando são sedutoras e produzem emoções intensas, porém, é preciso agir com bom senso nesta parte do caminho, para não desconsiderar o tempo necessário para que tudo saia como esperado.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Essa inquietação toda que faz sua alma ter vontade de chutar o balde há de ser administrada com sabedoria, porque representa o pressentimento de mudanças que estão por vir, mas ainda estão muito imaturas.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As palavras andam cortantes, porque as pessoas andam impacientes, sem saber o que dizem, nem se o momento seria apropriado para falar as verdades que estão atravessadas na garganta. É algo para se administrar com cuidado.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Faça as manobras necessárias para ter mais domínio sobre seus recursos materiais e eventual patrimônio, porém, cuide também para que esses movimentos não tornem sua alma obsessiva ao ponto de não enxergar mais nada.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A impaciência quer tomar as rédeas da consciência e fazer o diabo. Os resultados são imprevisíveis, não há como saber antecipadamente se o movimento seria uma loucura insana, ou se haveria sabedoria envolvida.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

É preciso fazer sacrifícios, esses são inevitáveis e não precisam ser encarados como um sofrimento a mais na sua vida. Os sacrifícios representam as prioridades que sua alma outorga aos acontecimentos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Você testemunha as pessoas aprofundando divisões, conflitos e desentendimentos e enquanto se distanciam umas das outras, todas perdem. Não há data para acabar esse estado de coisas, mas deve servir para alguma coisa.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03