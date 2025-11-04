Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As certezas são inefáveis, hoje parecem contundentes, porém, amanhã provavelmente não serão tão firmes assim. É até melhor que seja assim, porque desse modo sua alma continua pensando e encontrando novas alternativas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Essa tensão que você administra não tem data de vencimento, porque enquanto perdurar será a motivação que sua alma precisa para continuar em frente, fazendo ajustes e correções de rota até obter os resultados pretendidos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As contrariedades que as pessoas apresentam não precisam ser respondidas com força, como se houvesse em andamento uma marcação de território. Ouça as reclamações e tente perceber se há algo de justo nelas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Faça sua parte sem esperar ajuda de ninguém nem muito menos imaginar que seu exemplo motivaria as pessoas a fazerem o mesmo. Este é um momento de atuação solitária, que pode beneficiar muito seus planos íntimos.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Agora é um desses momentos em que, suportando a tensão que domina os relacionamentos, sua alma poderia fazer que as coisas avançassem de forma firme na direção de suas pretensões. É tudo tenso, mas bastante produtivo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Seria contraproducente que você continuasse aguentando os desaforos que atingem sua alma, porém, se você explodir é provável que isso se volte contra você. Procure encontrar o momento certo para dar sua estocada.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

De vez em quando se falam coisas que, talvez, deveriam ter sido silenciadas, mas se há uma coisa que é impossível fazer desaparecer são as palavras ditas, que não podem ser recolhidas. É preciso aproveitar o impulso.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Você não precisa fazer demonstrações de força para garantir que ninguém mexa no que considera seu. Atue com normalidade, porque se fizer demonstrações de força acabará atraindo uma atenção que não será benéfica.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A impaciência tem lá seus argumentos, todos muito bem justificados, porém, se a expressão dessa não trouxer nenhum alívio para sua alma, e ainda por cima acirrar os conflitos, então seria melhor a conter.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Mesmo que você não consiga agir do jeito que desejaria, não será perda de tempo seguir a onda e aguardar a deixa do destino para ver que rumo tomar. Contenha, isso sim, sua ansiedade, para não enfiar os pés pelas mãos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Todo mundo tem algum conselho para oferecer, mas sua alma precisa selecionar direito a quem ouvir. Preste atenção para verificar se as pessoas que oferecem os conselhos atuam de acordo com esses. Coerência.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03