Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 02/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Mantenha o humor elevado, isto é, acolha com sabedoria as coisas boas que andam acontecendo por aí, mas que não são diretamente endereçadas a você. Compartilhe e se deixe contagiar pelas alegrias alheias.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Aproveite tudo que você adquiriu no passado e que ainda não foi utilizado devidamente. Antes de você se lançar a fazer compras de fim de ano, passe em revista tudo que está por aí sem ser usado como deveria. Muita coisa.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Quando você se convencer de ter tudo sob seu domínio e que não seria necessário se ocupar mais com os assuntos em pauta, será também o momento em que você começará a perder o domínio. Ainda é necessária muita atenção.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

A boa vontade é mágica e abre inúmeras portas, mas também é um chamariz para as pessoas de má vontade se aproveitarem de seus impulsos nobres. Cuide para isso não acontecer a você sem, no entanto, limitar a boa vontade.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

A generosidade é uma virtude excelente, mas que produz resultados ambíguos, porque em determinado momento as pessoas que a recebem se convencem de que você deva dar ainda mais do que entrega. Assim as coisas degringolam.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Ideal seria ter uma conta bancária gorda e sem limites, mas por enquanto é melhor se ater ao possível, porque o misterioso destino aproxima de você oportunidades de acrescentar recursos através de seu trabalho.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Nem fácil nem difícil, tudo é como é, mas diferente de como você desejaria. Essa discrepância não é negativa em si mesma, mas requer bastante atenção, para você não ficar se iludindo com facilidades que não são reais.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Encontre a maneira mais inteligente de expressar seus bons sentimentos, para que dita expressão não se volte contra você, na forma de alguém que explora o bom momento em benefício próprio, sem dar nada em troca.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O entusiasmo é muito bom, mas se as pessoas que o promovem o fazem para empurrar você à linha de frente enquanto elas ficam protegidas nos bastidores, então será melhor questionar esse entusiasmo todo. Questionar.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Apesar de começar a pintar essa preguiça de fim de ano, você faria bem em tomar distância dessa, porque aproveitando as facilidades que a vida dispõe nesta parte do caminho, haverá muitos avanços.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Não havendo por aí alguém de espírito prático o suficiente para limitar as promessas e indicar um caminho concreto, muito provavelmente a energia boa do momento se dispersará até encontrar outra oportunidade de manifestação.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03