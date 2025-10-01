Signo de Virgem: data, características e principal combinação

Virgem é um signo regido por Mercúrio. graphixmania / stock.adobe.com

Os nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro carregam consigo características como organização e perfeccionismo. Para além do estereótipo, virginianos também são lembrados por serem pessoas prestativas e racionais, que observam a vida de uma perspectiva mais objetiva.

Os virginianos são regidos por Mercúrio, planeta relacionado à racionalidade, inteligência, visão crítica e opinativa. São pessoas detalhistas, capazes de enxergar pontos que passariam despercebidos por outras pessoas. Como uma característica negativa, destaca-se a busca incessante pela perfeição.

Características do signo de Virgem

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Virgem são os nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro.

Elemento

Virgem é um signo de Terra. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais objetiva. São pessoas que prezam pela estabilidade e possuem dificuldade de lidar com rápidas mudanças. São indivíduos que transparecem confiança.

Ritmo

Mutável. Os signos de ritmo mutável são caracterizados pela facilidade de transformação e de encerrar ciclos. O signo de Virgem simboliza as ações em busca do aperfeiçoamento em tudo que se propõe a fazer.

Personalidade

Os virginianos são pessoas que prezam pela organização e praticidade. Estão sempre em busca de aperfeiçoamento e gostam de se sentir úteis e produtivos. É um signo geralmente associado ao trabalho e estudos. Além disso, são conhecidos por serem prestativos, racionais e críticos.

Em contrapartida, é justamente a autocrítica o que pode ser definido como seu principal "ponto fraco". Os virginianos costumam ser muito exigentes consigo mesmos e podem acabar se frustrando quando as coisas não saem exatamente como eles desejam.

Signo que mais combina com Virgem