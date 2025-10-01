Signo de Touro: data, características e principal combinação

Touro é o primeiro signo dos elementos de Terra. Jackie Niam / stock.adobe.com

Touro é o segundo signo do zodíaco e o primeiro dos elementos de Terra. Os taurinos são regidos por Vênus, o planeta que representa o amor e relacionamentos. Em geral, pessoas do signo de Touro são conhecidas por serem territorialistas e um pouco ciumentas, mas também são calmos, persistentes e pacientes.

Entre as características curiosas dos taurinos, estão sua verdadeira paixão por comida, conforto e até um pouco de preguiça. Entre os pontos positivos, estão a racionalidade e a facilidade para ser estratégico em cada passo.

Características do signo de Touro

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Touro são os nascidos entre 21 de abril e 20 de maio.

Elemento

Touro é um signo de terra. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais racional e objetiva. São pessoas mais estáveis, confiantes e lidam com mudanças e transformações de forma mais vagarosa.

Ritmo

Fixo. Os signos de ritmo fixo são caracterizados por transparecer as características do elemento com mais intensidade, neste caso, Terra. Simbolizam, assim, a solidez e consistência da terra.

Personalidade

Taurinos são muito seguros de si, sabem apreciar as coisas boas da vida, como uma boa refeição e um ambiente calmo e aconchegante. São pessoas muito confiáveis e leais aos seu relacionamentos amorosos e amizades.

Entretanto, os taurinos podem ser um pouco lentos e até preguiçosos, além de enfrentarem dificuldades para lidar com o ciúme e sentimento de posse.

Signo que mais combina com Touro