Signo de Sagitário: data, características e principal combinação

Sagitário é um signo regido por Júpiter. graphixmania / stock.adobe.com

Sagitário é um signo geralmente associado ao otimismo e liberdade. São pessoas que gostam de viajar, aprender coisas novas e não têm problemas em encerrar ciclos. Os sagitarianos estão sempre em busca de conhecimento e de experiências enriquecedoras.

No entanto, são pessoas que podem trasnparecer o ar de arrogantes e ter alguns comportamentos guiados pela vaidade. O planeta regente de Sagitário é Júpiter, que representa crescimento, felicidade e confiança.

Características do signo de Sagitário

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Sagitário são os nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro.

Elemento

Sagitário é um signo de fogo. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais animada e apaixonada. São pessoas muito criativas e ativas, que tomam iniciativa.

Ritmo

Mutável. Os signos de ritmo mutável são caracterizados por renovação, transformação e facilidade para encerrar ciclos.

Personalidade

Os sagitarianos são conhecidos por sua personalidade leve e bem humorada. São pessoas que costumam enxergar as situações sempre pelo lado positivo.

Quem é de Sagitário costuma ser mais extrovertido, comunicativo e espontâneo. Estão sempre rodeados de amigos, aos quais é fiel e grande incentivador. São conhecidos por serem idealistas e aventureiros. Entre os pontos negativos, a vaidade excessiva pode ser uma dificuldade.

Signo que mais combina com Sagitário