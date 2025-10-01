Signo de Peixes: data, características e principal combinação

Júpiter e Netuno são os regentes de Peixes. graphixmania / stock.adobe.com

O signo de Peixes é conhecido como o sonhador do zodíaco. Geralmente os piscianos são associados aos sentimentos, emoções e expressões artísticas. São ótimos conselheiros e possuem uma boa intuição. São ligados à espiritualidade e imaginação fértil.

Peixes é um signo regido pelos planetas Júpiter e Netuno. O primeiro planeta é relacionado à felicidade, crescimento, confiança e espiritualidade, enquanto Netuno é o astro dos sonhos, fantasia e imaginação. Os piscianos são os mais "sofredores" do zodíaco, já que são muito sonhadores e podem se decepcionar entre suas expectativas e a realidade, especialmente quando o assunto são relações amorosas.

Características do signo de Peixes

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Peixes são os nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março.

Elemento

Peixes é um signo de água. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais passional. São pessoas que possuem uma forte intuição e se guiam por suas emoções.

Ritmo

Mutável. Os signos de ritmo mutável são caracterizados pela capacidade de encerrar ciclos.

Personalidade

Os piscianos são conhecidos por sua personalidade criativa e passiva. São pessoas observadoras, compreensivos e emotivos. São caracterizados, principalmente, pela personalidade sonhadora e por sua forte intuição.

Geralmente possuem relação com a arte e atividades que envolvem criatividade. São muito passionais e valorizam relacionamentos afetivos. No entanto, o espírito sonhador e o romantismo excessivo podem ser características negativas, ao gerar amores platônicos e desilusões amorosas.

Signo que mais combina com Peixes