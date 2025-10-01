Signo de Libra: data, características e principal combinação

Libra é um signo regido por Vênus. graphixmania / stock.adobe.com

Uma pessoa extrovertida e que possui uma vida social agitada. Os librianos são comumente associados a pessoas festivas e com alta capacidade de socialização. Libra é um signo que dá muita atenção aos sentimentos e emoções, ainda que possuam um forte lado estratégico e racional.

Essa racionalidade, quando em exagero, provoca a principal característica negativa do libriano: a indecisão. Quando se deparam com situações em que precisam realizar uma escolha, podem se perder em suas análises. Seu planeta regente é Vênus, destacando a idealização de um amor.

Características do signo de Libra

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Libra são os nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro.

Elemento

Libra é um signo de ar. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais racional. São pessoas inteligentes e capazes de se interessar por múltiplos assuntos.

Ritmo

Cardinal. Os signos de ritmo mutável são caracterizados pela facilidade de transformação e força de liderança. O signo de Libra representa as relações e facilidade em ser sociável.

Personalidade

Os librianos são conhecidos por sua simpatia e facilidade em fazer amigos. Além disso, a vida amorosa daqueles do signo de Libra costuma ser agitada. São pessoas que naturalmente possuem o dom da comunicação e um grande talento para resolução de conflitos.

Librianos podem ter forte conexão com a arte, mas essa relação com o belo pode se manifestar arrogantemente, como vaidade. Além disso, outro ponto negativo de Libra é que a preocupação em racionalizar pode acabar gerando situações de indecisão.

Signo que mais combina com Libra