Signo de Leão: data, características e principal combinação

O Sol é o astro regente de Leão. graphixmania / stock.adobe.com

Alto astral, generoso e confiante. Os leoninos são reconhecidos facilmente por sua presença encantadora e marcante. São regidos pelo Sol, destacando sua vitalidade, energia e facilidade em assumir a liderança em variadas situações.

Apesar de possuírem uma tendência a se perder entre a autoconfiança e a prepotência, a principal característica deste signo é a generosidade e modo de amar. São pessoas nobres que dificilmente têm atitudes mesquinhas.

Características do signo de Leão

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Leão são os nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto.

Elemento

Leão é um signo de Fogo. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais entusiasmada. São pessoas ativas, com forte senso de liderança e muito criativas.

Ritmo

Fixo. Os signos de ritmo fixo são caracterizados pela facilidade de assumir liderança. Os leoninos concentram e potencializam as características do seu elemento, o fogo. O signo de Leão é símbolo do brilho natural que irradia das chamas.

Personalidade

São reconhecidos pela autoconfiança e espírito de liderança. Os leoninos adoram ser o centro das atenções e possuem poder de comando. Além disso, os regidos por este signo geralmente têm um grande coração, sendo reconhecidos pela sua generosidade.

No entanto, a autoconfiança do leonino também pode ser sua maior fraqueza, podendo ser uma pessoa vista como prepotente, além de transformar seu dom natural de liderança em possível autoritarismo.

Signo que mais combina com Leão