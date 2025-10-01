Signo de Gêmeos: data, características e principal combinação

Gêmeos é primeiro signo do elemento de Ar. graphixmania / stock.adobe.com

Quem tem um amigo que é muito falante, que adora perguntar sobre tudo, conhecer coisas novas e troca facilmente de interesses, já sabe que essa pessoa provavelmente tem Gêmeos em algum lugar do mapa astral.

Os geminianos são bem humorados e possuem facilidade para fazer novos amigos, justamente por serem mais expansivos. Apesar de serem descontraídos e, de certa forma, distraídos, são regidos por Mercúrio, planeta da razão no mapa astral.

Características do signo de Gêmeos

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Gêmeos são os nascidos entre 21 de maio e 20 de junho.

Elemento

Gêmeos é um signo de ar. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais racional. São pessoas capazes de desenvolver diversos interesses e talentos, mas tendem a ser mais dispersas.

Ritmo

Mutável. Os signos de ritmo mutável são caracterizados pela facilidade de transformação e de encerrar ciclos. O signo de Gêmeos é símbolo de novas ideias e revolução.

Personalidade

Geminianos são curiosos e possuem um enorme desejo por liberdade. São inteligentes e amam ler, consumir conteúdos sobre cultura, aprender coisas novas e, claro, são falantes. Gêmeos é considerado o signo mais falante do zodíaco.

A principal característica negativa dos geminianos é a tendência a mudar de opinião e ter personalidade versátil. Isso pode ser encarado por outras pessoas como falsidade.

Signo que mais combina com Gêmeos