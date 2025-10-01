Signo de Escorpião: data, características e principal combinação

Escorpião é um signo regido por Marte. graphixmania / stock.adobe.com

Os escorpianos são geralmente lembrados quando o assunto é paixão. São considerados os mais sedutores do zodíaco e possuem grande poder de intuição. Confiam e exercitam a sintonia com seus próprios sentimentos. São amigos e parceiros leais, mas podem também ser possessivos e rancorosos.

O planeta regente de Escorpião é Marte, que simboliza o poder das transformações, destacando a relação do signo com encerramento e início de ciclos.

Características do signo de Escorpião

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Escorpião são os nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro.

Elemento

Escorpião é um signo de água. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais passional. São pessoas inteligentes e capazes de enxergar além do óbvio. No entanto, podem ser um pouco possessivos.

Ritmo

Fixo. Os signos de ritmo fixo são caracterizados por concentrar características do elemento, nesse caso água. São potencialmente emocionais e simbolizam o poder de transformação da água.

Personalidade

Os escorpianos são conhecidos por sua intensidade, sentimentalismo e poder de sedução. São pessoas que demoram até confiar em alguém, mas são amigos e parceiros leais para o que der e vier.

A intensidade do escorpiano pode, muitas vezes, se manifestar de forma possessiva e rancorosa. São muito conectados com seus sentimentos e possuem uma alta capacidade de se reinventar diante de situações desafiadoras.

Signo que mais combina com Escorpião