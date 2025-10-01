Signo de Capricórnio: data, características e principal combinação

O planeta regente de Capricórnio é Saturno. graphixmania / stock.adobe.com

Todos conhecem um capricorniano muito organizado e que trabalha muito. Essas são as principais características atreladas a este signo. São pessoas que gostam de ter metas estabelecidas, são responsáveis, maduros e muito focados.

O planeta regente de Capricórnio é Saturno, que simboliza o tempo. Destaca a responsabilidade e consciência do signo. Entre os pontos negativos, os capricornianos podem trabalhar demais, por serem apegados a questões financeiras, sendo conhecidos como o "signo pão duro" do zodíaco.

Características do signo de Capricórnio

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Capricórnio são os nascidos entre 22 de dezembro e 19 de janeiro.

Elemento

Capricórnio é um signo de terra. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais racional. São pessoas que prezam por estabilidade e apresentam dificuldade para lidar com transformações.

Ritmo

Cardinal. Os signos de ritmo cardinal são caracterizados pelo espírito de liderança e poder de realização.

Personalidade

Os capricornianos são conhecidos por sua personalidade independente e madura. São pessoas que prezam pela praticidade e trilham seu caminho sozinhos. Não costumam confiar com facilidade.

Para o capricorniano, a vida profissional é muito importante, e sua dedicação ao aprendizado e disciplina chamam atenção. No entanto, o foco total no trabalho e estudo pode acabar privando a pessoa de curtir outros momentos da vida. Além disso, é um signo conhecido por ser avarento.

