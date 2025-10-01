Signo de Câncer: data, características e principal combinação

Câncer é o segundo signo dos elementos de água, são regidos pela Lua. graphixmania / stock.adobe.com

Quando falamos sobre alguém do signo de Câncer, provavelmente a imagem de uma pessoa dramática, mas carinhosa e protetora. Câncer é o segundo signo dos elementos de água, sendo caracterizados justamente por sua sensibilidade.

Cancerianos são regidos pela Lua, que simboliza os sentimentos e emoções. São apegados aos familiares e amigos muito leais. Entre os pontos negativos, está a habilidade de manipular situações para seu benefício.

Características do signo de Câncer

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Câncer são os nascidos entre 21 de junho e 22 de julho.

Elemento

Câncer é um signo de água. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma mais sensível. São pessoas muito emocionais, intuitivas e carinhosas.

Ritmo

Cardinal. Os signos de ritmo cardinal são caracterizados pela facilidade de assumir lideranças e iniciar novos ciclos. O signo de Câncer é símbolo do instinto emocional da água.

Personalidade

Cancerianos são conhecidos por serem os mais emotivos do zodíaco. Não é incomum encontrar imagens que o associem a chorões e dramáticos. Quem tem Sol em Câncer ou presente em seu mapa astral possui, de fato, uma maior sensibilidade.

Pessoas do signo de câncer costumam ter boa memória e apreço a elas. É um signo muito ligado à família e amigos. No romance, são apegados e muito cuidadosos, mas vistos por muitos como manipuladores. São guiados por um forte instinto e conseguem traçar estratégias para alcançar seus objetivos.

Signo que mais combina com Câncer