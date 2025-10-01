Signo de Áries: data, características e principal combinação

Áries é o primeiro signo do zodíaco, regido por Marte. Jackie Niam / stock.adobe.com

Os nascidos entre 21 de março e 20 de abril carregam em si caraterísticas como coragem, impulsividade e um pouco de braveza. Para além dos estereótipos, os arianos são conhecidos por sua motivação, sinceridade, alegria e seu espírito guerreiro.

Além dos arianos, quem tem esse signo ocupando casas marcantes no mapa astral de nascimento, como ascendente ou Lua em Áries, possui parte dessas características. É o primeiro signo do zodíaco, regido por Marte, que representa o deus da guerra e das conquistas.

Características do signo de Áries

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Áries são os nascidos entre 21 de março e 20 de abril.

Elemento

Áries é um signo de fogo. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ser mais criativos e ver o mundo de forma mais intensa.

Ritmo

Cardinal. Os signos de ritmo cardinal são caracterizados por seu espírito natural de liderança e à disposição para iniciar novos projetos e ciclos.

Personalidade

Os arianos costumam ser impulsivos, alegres e extrovertidos. Também são conhecidos como os estressados do zodíaco. O lado negativo de Áries transparece em sua reatividade. Geralmente são explosivos e não costumam ter muita paciência, além de competitivos e um pouco autoritários.

São amigos fiéis, engraçados, divertidos e corajosos. Não se deixam abalar por opiniões alheias e também não costumam guardar mágoas ou ressentimentos, sendo um signo que perdoa fácil.

Signo que mais combina com Áries