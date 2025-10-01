Signo de Aquário: data, características e principal combinação

Aquário possui dois planetas regentes: Urano e Saturno. graphixmania / stock.adobe.com

Os aquarianos são considerados os mais "maluquinhos" do zodíaco. Aventureiros e independentes, odeiam obedecer regras e ordens. Gostam de explorar novas ideias, são questionadores e estão sempre em busca do conhecimento. Entre suas características negativas, se destaca a postura extremista apenas para se diferenciar dos demais.

Aquário é um signo regido por dois planetas: Saturno e Urano. O primeiro é conhecido por representar o tempo, a maturidade e conhecimento adquirido ao longo da vida. Enquanto Urano é o planeta que fala sobre revoltas e renovação.

Características do signo de Aquário

Data

Aqueles que têm o Sol na casa de Aquário são os nascidos entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro.

Elemento

Aquário é um signo de ar. Em geral, os signos que pertencem a esse elemento tendem a ver o mundo de forma menos passional. São pessoas que têm a capacidade de concentrar múltiplos interesses, são criativos e inteligentes.

Ritmo

Fixo. Os signos de ritmo fixo são caracterizados por potencializar as características do elemento. Os aquarianos valorizam a busca pelo conhecimento e um vasto repertório construído ao longo da vida.

Personalidade

Os aquarianos são conhecidos por sua personalidade independente e criativa. São pessoas que prezam pela praticidade e geralmente valorizam dons artísticos. São questionadores, um pouco radicais e gostam de se sentir diferentes da maioria.

Para o aquariano, a vida em comunidade é importante. Constituindo um forte senso de coletividade, são ótimos amigos e prezam pelo bem-estar geral. No entanto, pessoas desse signo podem assumir posturas extremistas, se essa característica for combinada com a rebeldia natural e um pouco de imaturidade.

Signo que mais combina com Aquário