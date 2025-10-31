Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 31/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 31/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As boas coisas que acontecem às pessoas próximas, ou mesmo às distantes também, mas que você fica sabendo através das próximas, todas essas coisas lindas precisam ser celebradas em conjunto. É tudo uma coisa só.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As coisas caras não são necessariamente as melhores, porque em muitos casos você compra a marca e não o objeto em si. Se você achar que precisa de isso ou de aquilo, passe em revista, antes, tudo que não anda usando.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Adquira o que tiver vontade e que sua alma imaginar com regozijo, porém, evite se comprometer com preços elevados. Faça uma boa pesquisa, investigue e compare antes de desembolsar quantias além de sua capacidade.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Enquanto a boa vontade estiver presente, muitas coisas que antes eram complicadas serão facilitadas. Porém, sempre haverá por aí pessoas que tentam se aproveitar dessa boa vontade e a explorar para benefício próprio.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O ambiente agradável que sua presença promove há de ser aproveitado para amaciar as pessoas e, assim, elas aceitarem suas propostas. Porém, você há de dosar sua presença agradável para que essas pessoas não passem por cima.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Você se encontra muito perto de realizar algo que, se bem não vai solucionar tudo que você anseia, pelo menos vai provocar avanços substanciais que sossegarão sua alma, a fazendo entender que está tudo bem.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As facilidades que você experimenta agora não são necessariamente enganosas, mas mesmo assim requerem certo cuidado de sua parte, para não se embalar na ilusão de que tudo será assim eternamente. As facilidades passam.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Essas coisas lindas e maravilhosas que você pensa e que amolecem o coração precisam ser compartilhadas, mas aí está o problema, porque, quem teria coração puro o suficiente para apreciar essas coisas lindas?

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As coisa caras não são necessariamente as de maior qualidade, é preciso ter bastante cuidado com esse equívoco nesta parte do caminho, para você não errar a dose e acabar criando gastos totalmente desnecessários.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Mesmo que de forma um tanto atrapalhada, as coisas continuam avançando bastante bem, e isso há de ser motivo de celebração sem, no entanto, perder de vista os detalhes que ainda devem ser amarrados. Detalhes.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Muito se fala, muito mais ainda se promete, mas pouca coisa é feita além de continuar falando. É hora de colocar limites às conversas, para que não se perca a energia do momento e se realize pelo menos alguma coisa.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03