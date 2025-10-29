Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ainda que houver algum traço de ressentimento antigo em sua alma, mesmo assim as coisas que acontecem não darão margem para ficar se acabrunhando com isso. Anda tudo muito veloz, é só aproveitar a onda e surfar.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Faça com que os bons sentimentos se manifestem com a mesma soltura e intensidade quanto em outros momentos você manifesta enfado e irritação. A manifestação dos bons sentimentos ajuda a preservar os relacionamentos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Por mais que as pessoas prometam mundos e fundos, nesta parte do caminho é melhor você se aproximar daquelas que falam menos e fazem mais, porque é com elas que você avançará em suas propostas e pretensões. Só elas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Se as coisas ficam bem claras entre as pessoas, será muito fácil colocar em prática os entendimentos. Porém, se for o contrário, e as pessoas continuarem navegando na névoa, os resultados práticos serão negativos.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Se interiormente você não tem certeza do que os sorrisos amáveis e simpáticos transmitem, dessa vez não jogue sua intuição ao lixo, mas se movimente com astúcia no meio da alegria aparente, até encontrar o erro.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Apesar de ser necessário usar palavras duras para você se fazer entender de vez em quando, é importante que isso não se torne um hábito, porque isso faria que as pessoas tomassem distância de você. Palavras afetuosas.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Quando as pessoas concordam entre elas, seria suficiente um aperto de mãos ou um aceno para fechar esse acordo. Porém, na época em que existimos se torna necessário um apoio específico que documente o entendimento.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Às vezes sua alma parece mais dura do que realmente é, porque tem urgência de fazer acontecer o que tenha sido prometido ou acordado. Não vale a pena investir energia para modificar esse movimento, ele é o que é.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Apesar da simpatia com que você trata a maior parte das pessoas, nesta parte do caminho pesa uma dor em seu interior, algo que torna duros seus pensamentos e que, de alguma forma, se manifestará em atitudes.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Afinal, há de ser feito o que precisa ser feito, as pessoas envolvidas gostarem disso ou não, porque a necessidade é a mãe absoluta de todos os destinos, e não os desejos e caprichos aos que se agarra a humanidade.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Cuide para que no entusiasmo geral você não acabe ficando com o ônus de ter de solucionar todos os problemas práticos que se apresentarem. A divisão de tarefas é algo que preserva os bons relacionamentos.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03