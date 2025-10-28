Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Antes de mais nada, é preciso você arrumar a vida interior e colocar ordem nessas emoções intensas que circulam sem ter encontrado expressão até agora. Essas emoções precisam ser manifestas de alguma forma.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As vantagens precisam ser divididas entre todas as pessoas envolvidas, porque se somente algumas se beneficiam enquanto as outras carregam sobre as costas todo o esforço, isso cozinhará ressentimentos e malefícios.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Se apresentam todas as pontas que foram ficando soltas ao longo do tempo, tudo que foi procrastinado também, porém, não para atazanar sua alma, mas para lhe brindar com a oportunidade de colocar tudo em dia.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Sem você dar muita atenção às contrariedades, procure seguir em frente com seus intuitos, mesmo que isso signifique você ter de tomar atitudes tão firmes e decisivas que as pessoas interpretem como agressivas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Esses ímpetos viscerais que tomam conta de você e que promovem atitudes ousadas não hão de passar em branco nesta parte do caminho, como se fosse possível continuar ocultando tudo que você pretende fazer. Em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As conversas sobem de tom e importância, e seria sábio de sua parte lhes prestar a devida atenção, porque sobre essas se decide uma boa parte do seu futuro. Faça suas exigências e se prepare para fazer concessões.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Agora é tempo de agir o máximo possível, aproveitando cada oportunidade que se apresentar para colocar em dia os assuntos atrasados, tanto quanto adiantar o expediente dos que ainda nem foram colocados em marcha.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Por mais que você pretenda restringir seu mundo ao seu umbigo, pelo mero fato de você existir como ser humano sua vida individual só adquire significado em relação a todas as pessoas dentro do seu círculo de influência.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

São tantas emoções concentradas na alma que você pode não saber muito bem o que dizer, o que fazer. Não se importe em organizar o que, por natureza, seria caótico. Emoções são para ser vividas do jeito que são.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Pessoas de todos os tipos se apresentam nesta parte do caminho, algumas simpáticas e outras que sua alma preferiria tomar distância. Todas, em conjunto, representam um movimento do destino. A sociabilidade.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Evite se importar demais com que tudo deva estar nos lugares adequados para você dar início ao que importa, porque provavelmente esse cenário perfeito não estará disponível. É melhor fazer o que puder ser feito.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03