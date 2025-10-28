Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/10/2025

Nesta terça (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Antes de mais nada, é preciso você arrumar a vida interior e colocar ordem nessas emoções intensas que circulam sem ter encontrado expressão até agora. Essas emoções precisam ser manifestas de alguma forma.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
As vantagens precisam ser divididas entre todas as pessoas envolvidas, porque se somente algumas se beneficiam enquanto as outras carregam sobre as costas todo o esforço, isso cozinhará ressentimentos e malefícios.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Se apresentam todas as pontas que foram ficando soltas ao longo do tempo, tudo que foi procrastinado também, porém, não para atazanar sua alma, mas para lhe brindar com a oportunidade de colocar tudo em dia.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Sem você dar muita atenção às contrariedades, procure seguir em frente com seus intuitos, mesmo que isso signifique você ter de tomar atitudes tão firmes e decisivas que as pessoas interpretem como agressivas.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Esses ímpetos viscerais que tomam conta de você e que promovem atitudes ousadas não hão de passar em branco nesta parte do caminho, como se fosse possível continuar ocultando tudo que você pretende fazer. Em frente.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As conversas sobem de tom e importância, e seria sábio de sua parte lhes prestar a devida atenção, porque sobre essas se decide uma boa parte do seu futuro. Faça suas exigências e se prepare para fazer concessões.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Agora é tempo de agir o máximo possível, aproveitando cada oportunidade que se apresentar para colocar em dia os assuntos atrasados, tanto quanto adiantar o expediente dos que ainda nem foram colocados em marcha.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Por mais que você pretenda restringir seu mundo ao seu umbigo, pelo mero fato de você existir como ser humano sua vida individual só adquire significado em relação a todas as pessoas dentro do seu círculo de influência.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
São tantas emoções concentradas na alma que você pode não saber muito bem o que dizer, o que fazer. Não se importe em organizar o que, por natureza, seria caótico. Emoções são para ser vividas do jeito que são.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Pessoas de todos os tipos se apresentam nesta parte do caminho, algumas simpáticas e outras que sua alma preferiria tomar distância. Todas, em conjunto, representam um movimento do destino. A sociabilidade.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Evite se importar demais com que tudo deva estar nos lugares adequados para você dar início ao que importa, porque provavelmente esse cenário perfeito não estará disponível. É melhor fazer o que puder ser feito.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
É impossível ficar sem fazer nada diante de tudo que acontece, e se por enquanto você só tem palavras para oferecer, pois bem, que seja isso mesmo. O que não deve acontecer é sua alma ficar impassível diante do que acontece.