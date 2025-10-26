Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Seria muito pedir que as coisas se resolvessem de uma hora para outra, porque são antigas e arraigadas demais em comportamentos repetitivos. Porém, é possível dar pequenos passos na direção da libertação.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O que é justo, justo é, porque não cabe nada mais além do que deva ser, independentemente de que as pessoas envolvidas queiram distorcer tanto a situação que pretendam fazer caber o que não teria cabimento, o injusto.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As questões práticas deveriam ser sua estrela guia nesta parte do caminho, porque assim sua alma aproveitaria muito bem as oportunidades que os mistérios da vida propõem. Coisas boas vêm por meio de detalhes e minúcias.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O assunto é viver bem, esse é o tema central, de resto vêm aí todas as manobras cotidianas que sua alma terá de fazer para que esse objetivo seja cumprido. Nem sempre será fácil, mas com firme vontade, acontece.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

As emoções ficam a cada dia mais e mais intensas, e isso é algo que precisa ser tido em conta, porque emoções intensas requerem um canal adequado de expressão, ou se tornam explosivas, o que não seria muito conveniente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Todas essas especulações que você faz em relação ao futuro são legítimas, treinam sua mente para ficar alerta ao que der e vier. É necessário, porém, que essas especulações sejam feitas com alegria e leveza.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Agora é quando se torna propício você tomar as iniciativas pertinentes a adquirir segurança material, consolidando seus recursos e evitando gastar em coisas ou serviços que não sejam estritamente necessários.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A bola está com você e mesmo que você tome iniciativas atrapalhadas, isso será melhor do que ficar esperando por algum momento mais apropriado. Coloque em marcha seus impulsos, e pague a conta depois. É assim.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Sua alma pressente que andam acontecendo mais coisas das que racionalmente você seria capaz de perceber, pelo menos de imediato, porque o pressentimento também é uma forma de percepção, só que muito sutil.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Aproveite a onda sociável desse momento de sua vida, e saia da toca, se oriente pelas conexões que você já fez e ainda busque ampliar o círculo social. As coisas boas da vida vêm agora através das conexões sociais.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Há coisas que precisam ser feitas porque não dá para ficar esperando que o misterioso destino as resolva por você. Essas coisas requerem determinação firme de sua parte, e uma vontade louca de transcender.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03