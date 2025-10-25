Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 25/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Procure construir ideações se atendo aos mínimos detalhes do que você imaginar, porque agora é quando a alma precisa de elementos concretos para a tentativa futura de passar as ideações à prática. Em frente.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Quando as pessoas dão o exemplo do que elas aconselham, é a elas que você deve dirigir toda sua atenção e tentar se aproximar o quanto possível, porque são do tipo que não perde tempo com conjecturas fantasiosas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Fazendo pouco, mas fazendo bem, prestando atenção aos detalhes e ainda por cima com a alma cheia de alegria, essa seria a atitude ideal para aproveitar ao máximo a oportunidade que o céu oferece neste momento. É por aí.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Desejos são sempre urgentes, e demandam satisfação. Porém, sua alma não é obrigada a satisfazer todos, porque, inclusive, nem haveria tempo suficiente para tanto. É hora de selecionar direito quais satisfazer.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

No íntimo de sua alma você sabe muito bem o que precisa ser feito e não falta vontade nesse sentido. Acontece apenas que realizar sua vontade provocaria distúrbios de imediato, e por enquanto é melhor evitar isso.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se você quiser fechar um acordo com alguém, sobre uma questão que achar relevante e valiosa, este é um momento propício para tomar essa iniciativa sem, no entanto, haver resultados imediatos. Tenha isso em mente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

De alguma maneira misteriosa, de repente as coisas se acertam, talvez não como passe de mágica, porque enquanto isso você continuou fazendo sua parte, mas com resultados que não eram esperados, de tão bons que são.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Fazendo a coisa certa, não haverá problema algum, porém, qual seria a coisa certa? Eis que entra o discernimento em ação, a capacidade mental de selecionar o que importa dentre o turbilhão de pensamentos inúteis.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Nesta parte do caminho é preferível você demorar a decidir qualquer coisa que o valha do que se precipitar a qualquer sentido, só com o intuito de se livrar da responsabilidade. A demora, neste caso, seria benéfica.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Pensar, a mente pensa o tempo inteiro, porém, pensar bem, isso é algo que acontece raramente, porque aí não se trata de deixar a mente solta, mas de a conduzir de acordo com a vontade, no rumo escolhido. Pensar bem.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Nem sempre é divertido fazer a coisa certa, porque em geral esse sentido é suprido pelo cumprimento das obrigações e deveres. Porém, sendo a coisa certa, ainda que a alegria não seja futura, ela será futura.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03