Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/10/2025

Nesta sexta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Especulações demais nesta parte do caminho, é preciso discernimento para selecionar o que realmente importa e descartar todo o lixo mental que as fantasias provocam. Fantasiar é lindo, mas produz decepção.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Este não é um dos melhores momentos de harmonia nos relacionamentos, mas não precisa ser uma desgraça tampouco, apenas aceitar que os humores oscilam e às vezes o fazem com descargas muito agressivas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A irritação que certas pessoas provocam não se origina nelas mesmas, apesar de serem chatas, mas de dentro de sua própria mente, porque é ela que fica fazendo demandas e cobranças que agora não é possível suprir.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Fazer sua vontade seria o caminho natural, porém, é preciso prestar atenção aos sinais, porque provavelmente os resultados não seriam tão benéficos quanto esperado. Faça sua vontade, mas sem quebrar nada dessa vez.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Suas demandas vão de encontro com o que as pessoas pretendem que você aceite, e nesta parte do caminho isso se manifesta como um aumento considerável de tensão. Isso desgasta e estressa, mas também passa. Deixe passar.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Há coisas possíveis entremeadas com outras, que a mente fantasia e se encanta com elas, mas são impossíveis. Agora é quando você precisa foco para acertar nas questões possíveis e descartar as encantadoras fantasias.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O momento não seria inquietante se você não demandasse tanta segurança, uma condição que a vida não tem como lhe oferecer nesta parte do caminho. Procure seguir em frente com suas pretensões confiando no futuro.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Passar muito ou pouco tempo sem satisfazer sua vontade é irrelevante, porque o ato da contenção só é estressante quando você não mede hora nem lugar certos para a realização. Tendo isso em mente, toda hora é hora.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Todas essas coisas que ficaram mal resolvidas e que nem foram explicadas direito nos últimos tempos, parecem conspirar para emergir ao mesmo tempo, requerendo sua atenção. É possível a alma passar ilesa por tudo isso.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Seria interessante participar um pouco mais de eventos sociais, não fosse que sua alma não se sente nem um pouco atraída nessa direção. Talvez seria o caso de se esforçar um pouco, há algo de bom por aí.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

É estressante agir com determinação e não encontrar respostas à altura, ou que as circunstâncias sejam adversas demais. Isso acontece e pode passar sem deixar rastros, desde que você não esperneie demais. Isso não.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03