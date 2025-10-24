Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/10/2025

Nesta sexta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Especulações demais nesta parte do caminho, é preciso discernimento para selecionar o que realmente importa e descartar todo o lixo mental que as fantasias provocam. Fantasiar é lindo, mas produz decepção.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Este não é um dos melhores momentos de harmonia nos relacionamentos, mas não precisa ser uma desgraça tampouco, apenas aceitar que os humores oscilam e às vezes o fazem com descargas muito agressivas.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A irritação que certas pessoas provocam não se origina nelas mesmas, apesar de serem chatas, mas de dentro de sua própria mente, porque é ela que fica fazendo demandas e cobranças que agora não é possível suprir.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Fazer sua vontade seria o caminho natural, porém, é preciso prestar atenção aos sinais, porque provavelmente os resultados não seriam tão benéficos quanto esperado. Faça sua vontade, mas sem quebrar nada dessa vez.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Suas demandas vão de encontro com o que as pessoas pretendem que você aceite, e nesta parte do caminho isso se manifesta como um aumento considerável de tensão. Isso desgasta e estressa, mas também passa. Deixe passar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Há coisas possíveis entremeadas com outras, que a mente fantasia e se encanta com elas, mas são impossíveis. Agora é quando você precisa foco para acertar nas questões possíveis e descartar as encantadoras fantasias.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
O momento não seria inquietante se você não demandasse tanta segurança, uma condição que a vida não tem como lhe oferecer nesta parte do caminho. Procure seguir em frente com suas pretensões confiando no futuro.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Passar muito ou pouco tempo sem satisfazer sua vontade é irrelevante, porque o ato da contenção só é estressante quando você não mede hora nem lugar certos para a realização. Tendo isso em mente, toda hora é hora.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Todas essas coisas que ficaram mal resolvidas e que nem foram explicadas direito nos últimos tempos, parecem conspirar para emergir ao mesmo tempo, requerendo sua atenção. É possível a alma passar ilesa por tudo isso.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Seria interessante participar um pouco mais de eventos sociais, não fosse que sua alma não se sente nem um pouco atraída nessa direção. Talvez seria o caso de se esforçar um pouco, há algo de bom por aí.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
É estressante agir com determinação e não encontrar respostas à altura, ou que as circunstâncias sejam adversas demais. Isso acontece e pode passar sem deixar rastros, desde que você não esperneie demais. Isso não.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Excesso de vontades e pouca ação é a melhor fórmula para se frustrar no futuro. A cada vontade você precisa agregar uma ação correspondente, a qual, mesmo sendo frustrada, pelo menos significará avanço.