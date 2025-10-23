Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Dá para reagir de forma dramática, seria legítimo, porém, é bem provável que isso não ofereça a você o alívio buscado e, pior ainda, core o risco de produzir comoções que depois serão difíceis de administrar.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O olhar das pessoas sobre você não está nos seus melhores momentos, e por isso seria sábio continuar em frente, desde que seus propósitos sejam honestos e cheios de boa vontade de ajudar todo mundo. Só assim.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Ah! Se a mente pudesse ficar quieta por alguns instantes, aí sim você poderia ter clareza sobre o que seria melhor fazer neste momento. Porém, a mente é inquieta e difícil de sujeitar, como o vento. Aceite o inevitável.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Para fazer sua vontade não é imprescindível quebrar coisas e atropelar pessoas. É possível fazer sua vontade sem produzir ruídos, mas para isso sua alma há de estar atenta aos sinais e corrigir o rumo quando necessário.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

De fato, não importa que suas demandas sejam justas ou desproporcionais, o que importa é se as pessoas as aceitam ou não, e nesta parte do caminho não parece haver muita receptividade. Aceite com sabedoria.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Quando a mente fica produzindo ideações contraditórias entre si é melhor respirar fundo e não se apegar a nenhuma delas, porque provavelmente o único destino de tudo isso seria produzir estresse e nada além.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O nível de segurança que você demanda para seguir em frente com seus propósitos não está à altura do que a vida pode lhe oferece nesta parte do caminho. Ao contrário, o terreno é movediço e cheio de inquietações.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Passou tanto tempo se contendo e protelando o que tinha vontade de fazer que, agora, com o Sol transitando pelo seu signo, parece que abriram todas as comportas e nada, absolutamente nada o deterá. Será assim mesmo?

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Agora é um daqueles tempos em que seria ideal se esconder de tudo e de todos e, com a alma serena, refletir profundamente sobre tudo que aconteceu até aqui e sobre o porvir também, para selecionar bem o rumo a tomar.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Seguir a corrente seria o que se espera de você, mas como fazer isso com a alma suspeitando de que não seria essa a melhor opção? Agora é quando você vai ter de driblar as demandas e, no fim, fazer do seu jeito.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Apesar de sua determinação, as circunstâncias não estão ajudando muito. Não importa, continue firme em sua determinação, porque as coisas ainda vão mudar muito de tom, e com certeza se inclinarão a ser mais generosas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03