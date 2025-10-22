Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 22/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 22/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

De vez em quando as pessoas dizem ou fazem coisas que batem fundo em sua alma, e talvez elas nem percebam o impacto que provocam. Por isso mesmo suas reações precisam ser medidas com cuidado, ou elas não entenderão nada.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Este é um daqueles momentos em que você expõe assuntos que para sua alma são muito importantes, mas que as pessoas desconsideram, porque acham ser detalhes sem valor algum. Como se resolve isso? Entra em jogo o drible.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A tomada de iniciativas pode ser atrapalhada, mas é um avanço importante, porque se você ficasse teorizando nos seus lindos pensamentos, o tempo continuaria passando e nada de concreto seria realizado.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Não se vai muito longe sem fazer algo à altura, porque em pensamentos a alma não conhece limites nem é freada pelo tempo, voa solta e livre, porém, se algo concreto há de ser realizado, é preciso atuar.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

É bem provável que você fale coisas muito importantes, mas que as pessoas minimizem, como se não tivessem nenhuma importância. Isso não é mera falha de comunicação, é uma questão de respeito que precisa ser resolvida.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

O ciúme parece inevitável, porque emerge das vísceras como um raio, porém, é tóxico e ao longo do tempo corrói a perspectiva dos bons relacionamentos. Como controlar o ciúme? É um mistério a ser resolvido ainda.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Para você não se sobrecarregar com trabalho que nem precisaria ser feito agora, é fundamental que domine a ansiedade, porque a percepção de todas as pontas soltas não obriga sua alma a fazer algo de imediato para consertar.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

De pouco adianta agora você tentar agir com discrição, porque seus planos ficaram evidentes, não há como ocultar nada neste momento. A partir de agora será necessário agir com a maior precisão possível. Em frente.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Todos os bons conselhos que as pessoas oferecem são de natureza teórica, porque nem sequer elas os praticam. Agora é um daqueles momentos em que sua alma precisa atuar de acordo com o que intuitivamente percebe.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Cada assunto que você resolve se ramifica e multiplica em outros tantos, parecendo que nunca vai haver descanso. Talvez haja, talvez não, nem é importante se preocupar com o descanso nesta parte do caminho.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Os sonhos grandiosos não devem ser descartados por falta de recursos para os realizar. Os sonhos grandiosos precisam ser acalentados no íntimo do coração, depositando toda sua confiança e energia em os realizar.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03