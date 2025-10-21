Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 21/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Apesar de ser sábio aceitar todos os tipos de pessoas, mesmo assim é necessário discriminar as que são favoráveis aos seus planos de vida e as que são adversas, para, assim, você não perder tempo sem necessidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Novas tentações se apresentam, como se o Universo estivesse conspirando para tirar seu foco. Evidentemente, não há conspiração alguma, há apenas a natural sequência dos fatos, apresentando novidades o tempo inteiro.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Se todas as pessoas andassem leves e graciosas como você, o dia a dia seria muito divertido e surpreendente. Porém, é normal que as pessoas andem emburradas e atrapalhem os planos de sua alma. Tenha isso em mente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Quando uma porta se fecha, outra se abre, mas em geral a alma fica tão ressentida com a fechada de porta que perde a oportunidade de aproveitar a porta que se abre. Evite deixar que isso aconteça com você. Em frente.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Hoje é aquele dia em que suas palavras precisam ser medidas, porque o efeito delas será intenso. É o caso de expressar bem as ideias que sua alma tem a respeito de como ordenar os acontecimentos e os tornar favoráveis.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Coisas boas estão à caminho, mas sem que sejam produto de golpe de sorte, é o resultado de tudo que você andou semeando nos últimos tempos. A semeadura é o que você colocou em marcha com atitudes práticas e concretas.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Mesmo que sua alma não tenha certeza sobre o que deveria ser feito, ainda assim é propício você não deixar passar este dia em brancas nuvens, mas o aproveitar para tomar iniciativas que tentem realizar os anseios.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Nem tudo acontece como você gostaria, mas isso não há de se tornar objeto de tormento para sua alma, porque o tempo atual anda muito dinâmico e as coisas mudam muito rapidamente. Acompanhe esse ritmo e aproveite.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Mantenha seu ânimo sob controle, para que o entusiasmo que as pessoas apresentam não seja motivo de você se precipitar. Há coisas que podem ser aproveitadas nesta parte do caminho, mas há outras para evitar.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Faça tudo e faça mais ainda, aproveite o dia para acelerar o cumprimento das tarefas e adiantar expediente, sua alma vai gostar do resultado e ainda vai sobrar energia para se divertir bastante. Aproveite muito.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As questões antigas podem ser vistas de outro ponto de vista diferente, se você se atrever a transcender as razões habituais e aceitar, mesmo que temporariamente, que tudo pode ser diferente do imaginado.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03