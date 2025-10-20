Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Dá uma vontade de chutar o balde e mandar tudo para o espaço, e motivos não faltam. Seria o caso de refletir sobre a real necessidade da atitude e se, depois, os resultados trariam o alívio desejado. Refletir.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Quando as pessoas afirmam isso ou aquilo com determinação, a primeira reação é de encolhimento, como se as suas razões tivessem desvanecido no ar. Porém, o efeito da força passa logo e as razões voltam à mesa do jogo.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Tanta coisa podia ser feita em nome do regozijo e da criatividade, mas o tempo anda sobressaltado demais para sua alma se focar apenas nisso. Não importa, tome nota das ideias, para as realizar no futuro.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Aquilo que você não tenha posto em marcha por falta de ousadia encontra neste dia uma oportunidade de manifestação. Tudo depende de você transcender o medo, que está sempre aí, e entrar na dimensão do atrevimento.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Essa vontade louca de bater na mesa e gritar para que as pessoas se ajustem aos seus comandos, pode ser expressa também de forma mais serena e elegante, com atitudes assertivas, que definam o rumo dos próximos tempos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se todos os pensamentos que sua alma pensa se transformassem em obras concretas, provavelmente não caberia tudo em seu cenário de vida. Realmente, a alma pensa infinitamente mais do que seria capaz de realizar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Evite manobras bruscas, motivadas por puro nervosismo. Na hora em que sua alma se sentir inquieta demais e pensar que seria o caso de fazer algo urgente, procure respirar fundo e retomar os pensamentos mais serenos.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A inquietação é legítima, o assunto é o que você vai decidir fazer com ela, porque é aí que entra o livre arbítrio. A inquietação é inevitável e firme, porém o rumo que essa tomará depende de suas decisões.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Muita coisa que poderia ser feita, e que para você seria desejável, não encontra cenário apropriado para se manifestar, e isso é algo que precisa ser tido em conta, para não dar um passo maior do que a perna.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As pessoas fazem barulho mesmo que não estejam falando, porque a mente delas anda caótica e cheia de ruídos, e isso é transmitido telepaticamente, mesmo que elas estejam distantes fisicamente. Assim as coisas são.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Início de “semana útil” muito propício para você colocar em dia tudo que andou sendo procrastinado para um futuro incerto. Considere que seja hoje esse futuro incerto ao qual a procrastinação empurra tudo. É agora.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03