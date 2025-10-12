Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 12/10/2025

Neste domingo (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 12/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Tomar iniciativas é com você! O assunto é selecionar direito que iniciativas tomar e de que outras desistir, em primeiro lugar porque não há tempo para tudo, e em segundo lugar para que a vida tenha mais qualidade.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Agora é um bom momento para tomar distância do barulho que as pessoas fazem e se dedicar a refletir sobre os assuntos mais complicados em que sua alma anda envolvida. Faça isso sem apego aos resultados, com prazer.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
O contato social está comprometido, dado o estado do mundo, que deixa as pessoas fora de si. Porém, ainda assim, é preciso você sair em busca de conexões sociais que enriqueçam seu caminho. Transite por lugares públicos.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Ainda que hoje seja domingo, procure seguir o que sua alma pretende e se dedicar a colocar em dia os assuntos que estão ao seu alcance. Amanhã você poderá descansar melhor, depois de ter adiantado o expediente.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Amplie seu entendimento sobre tudo que anda acontecendo e que mais atazana sua alma, porque enquanto sua alma continuar obstinada na tentativa de reduzir tudo ao que deseja ver acontecer, você só colherá sofrimento.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Qualquer coisa que você imaginar para que o futuro seja próspero e bem-aventurado envolverá uma dose de risco, que sua alma temerá. A questão toda reside em que nível de risco assumir, e como transcender o medo.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Dizem por aí que não seria saudável agir em nome de agradar quem quer que seja, mas ao mesmo tempo é muito humano se importar com o olhar alheio e com o bem-estar das pessoas com que nos relacionamos. Siga sua intuição.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Essas pequenas coisas do dia a dia que deveriam funcionar no automático, de vez em quando requerem um tanto de atenção para serem preservadas em bom funcionamento. Procure olhar para essas e fazer o necessário.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Arde o espírito de aventura em você, agora só falta encontrar companhia adequada para se juntar e se lançarem com ousadia ao desconhecido. Essa é a parte difícil, encontrar as pessoas certas. Elas existem.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Repetir o mesmo de sempre é seguro, mas nem sempre brinda com os mesmos resultados, e se isso acontecer hoje, procure ter a alma bem disposta a mudar de rumo de imediato, e testar alternativas, porque estão disponíveis.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Quando acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e muitas demandas são feitas sobre você, é importante manter a cabeça e coração nos seus devidos lugares, e selecionar direito o que você atenderá. Não dá para atender tudo.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Mantenha os recursos financeiros sob controle, procure dominar sua vontade de sair por aí adquirindo coisas que, no futuro, não se mostrarão tão necessárias quanto o desejo as desenha aqui e agora. Contenção.