Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 06/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 06/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

É bom conhecer os inimigos e adversários, mas não é muito bom permitir que eles e elas afetem seu ânimo, porque isso enfraquece sua posição. Procure se manter impassível diante de tudo que acontece. Você consegue.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O mundo não está nem pior nem melhor do que sempre foi, acontece apenas que anda todo mundo sobressaltado, não sabendo o que fazer, e nas conversas esse medo é irradiado sem pudor. Procure se blindar, você não precisa disso.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É desnecessário profetizar para prever os resultados de qualquer tipo de ação empreendida, sua alma pode muito bem indagar com racionalidade o que está em andamento, e se precaver de ações que sairiam pela culatra.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O tempo está ao seu favor, portanto, evite se precipitar na direção de assuntos que parecem urgentes, mas que ainda precisariam ser amadurecidos melhor. Isso leva tempo, por isso é que esse fator é seu aliado.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

A comoção interior decorre de sua alma se convencer de que tudo que anda acontecendo atualmente seria definitivo, porém, as coisas não são bem assim, o definitivo de hoje será o temporário de amanhã. Você verá.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Cuide para não se complicar desnecessariamente, porque, inclusive, isso pode acontecer como fruto de sua boa vontade de descomplicar. Essas coisas acontecem por falta de observação objetiva do cenário.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Cuide para não pesar tanto a mão em sua busca de segurança que o tiro acabe saindo pela culatra. No meio dessa confusão toda que tomou conta do mundo, é melhor continuar fazendo acertos pequenos e temporários.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Motivo para armar o barraco sempre haverá por aí, porém, nem todos os motivos serão verdadeiros, em muitos casos sua alma construirá uma narrativa racional para se convencer de que seria o caso de armar o barraco.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A experiência já ensinou a você que nem tudo que brilha é um convite à festa, porque há brilhos enganosos, coisas e pessoas que se apresentam com entusiasmo e depois se transformam em engodos. Saia dessa agora.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

São informações demais circulando por aí, e são contraditórias entre si, e cada uma das pessoas está convencida de que a informação que elas divulgam é mais correta do que as outras. Discernimento.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Evite ceder à pressão de que seria urgente solucionar tudo agora, para sua alma ficar tranquila no futuro, com tudo encaminhado. A proposta é sensata, mas sua alma ainda não tem as informações necessárias para isso.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03