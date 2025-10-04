Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

É importante e valioso ouvir conselhos e orientações, porque assim sua alma equilibra o jogo. Porém, há horas, como agora, em que sua alma precisa seguir pela linha intuída, mesmo que para isso você contradiga todo mundo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As pessoas mandam fazer e parece que fosse fácil, porém, quem está na linha de frente, colocando em prática as ordens, percebe que essa facilidade não existe. Se você estiver na linha de frente, rejeite comentários.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Fazer do seu jeito seria mais divertido, mas há obrigações que precisam ser cumpridas, protocolos e etiquetas que servem para o mundo enxergar em você algo mais do que uma molécula saltitante cheia de criatividade.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Pequenos movimentos serão mais eficientes do que você se lançar a pretender resolver tudo de uma só tacada. Talvez você não veja resultados, porque de imediato não os haverá, mas plantará a semente. Isso importa.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Assuntos difíceis precisam ser postos sobre a mesa, mas seria melhor que você fizesse esse movimento com a alma desapegada dos resultados, porque por enquanto a perspectiva real é a de encontrar impedimentos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se alguém por aí desrespeitar você e não levar a sério suas pretensões, pois então terá chegado a hora de você, com toda a elegância do mundo, deixar essa pessoa na geladeira e continua em frente com o ardor da alma.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Seria ingênuo de sua parte achar que vai dar conta do recado facilmente, porque nesta parte do caminho seria melhor observar que certos detalhes complicariam a cena. Observe, estude o terreno, só depois aja.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Cair na tentação de fazer uso de artimanhas para garantir suas pretensões seria se destinar a, depois, constatar que não teria valido a pena o movimento. Melhor ficar na sua e aguardar por um momento melhor.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As opiniões diversificadas e contraditórias acabrunham a mente em vez de esclarecer, e ainda por cima nenhuma dessas coincide com sua vontade. Cuide para passar por esse corredor barulhento com rapidez. Em frente.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Entre a teoria e a prática sempre há um hiato, que sua alma há de dosar para que não se transforme em abismo, porque o propósito essencial de todo ser humano é construir uma ponte entre alma e personalidade.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Sempre haverá por aí pessoas tentando diminuir seu valor, porque na verdade elas não se sentem grande coisa e a única maneira que encontram para se dar importância é tratar as outras com desdém. Não sabem o que fazem.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03