Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 02/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Em última instância, você precisa fazer o que suas vísceras mandarem, porque ainda que as palavras e orientações que certas pessoas oferecem pareçam pertinentes, elas não estarão na linha de frente com você.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Repetir o que deu certo outrora não é garantia de ter os mesmos resultados nesta parte do caminho. Melhor você se atrever a testar novas formas e utilizar instrumentos mais apropriados, ainda que isso dê mais trabalho.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Fazer do seu jeito seria espontâneo, mas nesta parte do caminho seria preferível sacrificar a espontaneidade e seguir pela via do cumprimento das obrigações e deveres, mesmo que isso não seja divertido. É por aí.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Plante as sementes daquilo que você espera colher no futuro, se abstendo de fazer movimentos que busquem resultados imediatos, porque a perspectiva atual não é propícia nesse sentido. Melhor se munir de paciência.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Ainda que você dê de cara com respostas negativas, mesmo assim seria interessante continuar colocando suas demandas sobre a mesa, porque se forem justas e pertinentes encontrarão a maneira de serem atendidas. Em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É importante defender seus interesses e perseguir seus objetivos concretos, porém, também é importante aceitar que o caminho não se trilha sozinho, que há outras pessoas envolvidas com quem se entender e cooperar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Há horas em que, tentando fazer dar certo, acaba dando tudo errado, por pura precipitação ou ingenuidade. Para se precaver contra o problema, se você tiver de fazer algo importante hoje, redobre a atenção. É por aí.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As artimanhas parecem pertinentes e sugerem que vão dar certo, porém, na prática você verá que as coisas são bem mais complicadas, e fazer uso das artimanhas provavelmente vai complicar mais ainda. Melhor não.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

De vez em quando as pessoas avançam o sinal, transgridem algo que para sua alma seria sagrado, que são os princípios íntimos. Talvez elas não o façam com péssimas intenções, mas o resultado emocional é o mesmo.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Repetir o jeito que sempre deu certo não garante os mesmos resultados nesta parte do caminho, e por mais que sua alma resista a inovar, seria melhor ir por aí, independentemente de que os resultados não sejam bons.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As ideias viajam nas asas da eternidade, mas as coisas aqui na Terra são bem mais limitadas, precisam encaixar direito dentro do alcance de seus recursos, não para que você se apequene, mas para se organizar direito.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03