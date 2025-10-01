Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/10/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/10 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O que você valoriza não é necessariamente o mesmo que as pessoas de seu círculo valorizam também, e nesse sentido haverá momentos em que você sentirá que seus assuntos são tratados com desdém ou superficialidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se você observar com atenção, perceberá que não falta nada, todos os instrumentos que você precisa para continuar abrindo passagem estão disponíveis. Porém, os instrumentos não são nada se você não fizer uso deles.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Tudo tem um preço, e em muitos casos o valor não se mede em dinheiro, mas nas consequências e derivações que ocorrem inevitavelmente depois de você se envolver em determinadas experiências. É bom ter isso em mente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Você pode seguir em frente com suas pretensões e intenções com a alma tomada de alegria, ou você pode utilizar esse exaltado estado de ser para observar melhor o que acontece e depois tomar decisões mais sensatas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Cuide para não falar demais, porque as pessoas recebem um impacto muito forte de suas palavras, mesmo que você não o perceba. Nesta parte do caminho é propício você medir suas palavras e testar o alcance delas. É por aí.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

O diabo está nos detalhes, portanto, preste atenção a todas as negociações em que se envolver, para não sofrer golpes. O entusiasmo e a alegria devem ser contidas, para que você não perca a lucidez imprescindível.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se todas as pessoas que exigem coerência de você fossem também coerentes elas mesmas, então as demandas seriam justas. Acontece que as pessoas não sabe administrar a própria incoerência, e elas exigem isso das outras.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Esses pensamentos loucos que ocorrem de vez em quando não são necessariamente gatilhos para você entrar em campo. Às vezes, é melhor que algumas ideias fiquem na teoria mesmo, porque custaria muito caro as realizar.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A excitação com que as pessoas tratam determinados assuntos ou experiências não é muito condizente com sua visão das coisas, mas é necessário deixar que elas se alegrem o quanto quiserem, mesmo que exageradas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Com certeza, há diversas maneiras de abordar o mesmo assunto e há, também, pessoas opinando de formas contraditórias entre si. Na prática, ouça todas as opiniões, mas em última instância, faça do seu jeito.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Partir para novas aventuras é preciso, mas com certo cuidado, porque no meio do cardápio das possíveis aventuras há também encrencas que só custariam muita energia e não brindariam com resultados prazerosos.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03