Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/09/2025

Nesta segunda (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
O que as pessoas fazem com aquilo que você valoriza não está sob seu controle, mas de todo modo afeta sua alma de uma forma muito íntima e profunda, gerando reações que essas pessoas não conseguirão entender direito.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Nenhuma tecnologia vai fazer por você o que somente sua vontade de realizar fará. Os instrumentos estão aí para ajudar você nos seus movimentos e intervenções, mas são passivos, você precisa os utilizar à vontade.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Você pode não querer pensar nas consequências nem no custo de se envolver em certas experiências, mas é garantido que a conta vai chegar, de uma forma ou de outra. Nesta parte do caminho é essencial pensar nisso.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Quando a moral é rígida demais, todo mundo perde com isso, não por se tratar de relaxar os princípios, mas porque a severidade não faz bem a ninguém, nem mesmo à pessoa que levanta o dedo para dar sermão. Não é por aí.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
As distrações proliferam, se fala muita coisa, mas pouco é feito. Isso frustra sua alma, mas nesta parte do caminho não há tempo para se dedicar à frustração, ainda é preciso manter a lucidez para dar conta do recado.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As negociações estão em andamento e requerem seu envolvimento, portanto, deixe de lado quaisquer outros assuntos que estiverem em andamento e se foque nelas, porque o resultado tende a ser muito auspicioso.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Você não precisa decidir nada, o que você precisa é continuar colocando em prática suas vontades, mesmo que essas sejam contraditórias entre si. Nada nem ninguém deve obrigar sua alma a ser coerente. Contradição.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Essas coisas que você diria agora, com a alma tomada de boa vontade e bom coração, seria melhor amadurecer mais, não porque sejam erradas, mas porque são certas demais precisam ser ouvidas com atenção e respeito.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Mesmo que o valor que as pessoas deem a certas experiências não seja condizente com o que você aprecia, nesta parte do caminho é melhor ser condescendente e não as criticar. Deixe a alegria alheia florescer.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Se você fizer do jeito que as pessoas opinam, dará certo, porém, se você fizer do seu jeito, mesmo que as pessoas achem que não é por aí, dará mais certo ainda. Só restará administrar os conflitos e críticas.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Sua urgência de viver novas aventuras é legítima, mas é preciso cuidado para não se precipitar na direção do que pareça ser novas aventuras, quando na verdade seriam apenas encrencas, sem nenhuma graça posterior.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Confiar e adotar uma postura entusiasta, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, vai ajudar muito a navegar por esta parte da construção do seu destino. A confiança é uma decisão íntima. Tome essa.