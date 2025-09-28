Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Transcenda os perrengues, evite ficar se debatendo no meio desses, porque, inclusive, muitos não têm solução, emergem ciclicamente para atazanar sua alma, provocando discussões estéreis que não levam a lugar algum.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Assumir alguns riscos é inevitável, mesmo que sua alma resista a esse movimento, porque teme sair da zona de conforto conquistada. Se o futuro fosse feito só de conforto, então sua alma não teria mais o que fazer.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Fazer bons contatos é mais fácil do que os preservar. Procure dedicar uma boa parte do tempo deste final de semana para fazer a manutenção dos bons contatos que você andou fazendo nos últimos tempos. Necessário.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Agora é o momento certo para desentulhar gavetas e armários, e colocar ordem para abrir espaço ao novo em sua vida. É impossível o futuro se apresentar a você se não houver espaço onde couber. Faça esse espaço.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Passar bem e compartilhar bons momentos com as pessoas queridas, isso não é distração, mas necessidade, porque através desse exercício sua alma voltará a ter uma visão positiva da realidade atual e do futuro. É por aí.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Continue construindo essa bolha existencial que chamamos depreciativamente de zona de conforto, mas que é imprescindível, porque se todos estivéssemos na intempérie o tempo inteiro, não aguentaríamos o tranco.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

É lindo se deixar levar por esses pensamentos maravilhosos que circulam pela mente, porém, é melhor manter os pés firmes do chão, porque senão a alma se encanta com perspectivas que, depois, são impossíveis de realizar.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Encontre serenidade do jeito que for mais prático, para sua alma se recuperar do desgaste emocional dos dias anteriores e, ainda mais, seguir em frente com seus intuitos, mas agora de um jeito mais racional.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A bola está com você, e isso significa que as iniciativas que você tomar serão seguidas pelas pessoas próximas. É uma grande responsabilidade, porque recai sobre suas costas o estado de ânimo do grupo todo.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Procure ficar na sua, evitando contato social que não seja de seu gosto ou produzido pela sua iniciativa. Este é um momento em que a solidão tende a ser a melhor companhia possível. Só falta avisar as pessoas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Para passar as ideias maravilhosas à prática não é necessário muito esforço nem grandes investimentos, apenas conversar com as pessoas certas e as convidar para se unirem aos seus projetos. É mais fácil do que parece.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03