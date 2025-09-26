Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Force o que achar necessário, mas preste atenção às reações, para mitigar a irritação que isso provocar, pois, você ainda vai precisar dessas pessoas que, por enquanto, não parecem se movimentar na direção desejada.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há horas em que não se pode ficar esperando por um momento melhor para avançar, há de ser aproveitar tudo que acontece, as adversidades inclusive, para continuar em frente. A tensão é máxima, e assim mesmo são as chances.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Quando nada acontece do jeito que você esperava, e ainda por cima há muitas emoções intensas circulando, parece inevitável cair nos braços do mau humor. Porém, é nessa hora que você precisa dominar seu caráter.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Chega uma hora em que se torna imprescindível fazer algumas intervenções fortes para que as pessoas não cruzem a linha. Provavelmente elas acharão isso exagerado, mas sem a intervenção quem sairia perdendo é você.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Está certo que você lute para obter o máximo de proveito nesta parte do caminho, mas é importante você considerar que há outras pessoas envolvidas, que disputam o mesmo território que você. Diplomacia imprescindível.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

No fim, dá tudo certo, porque a Vida é generosa e graciosa. Portanto, evite se estender demais na irritação provocada por ver que seus esforços parecem em vão, diante da complexidade do cenário atual. Vai passar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se tudo fosse como o medo pinta, a essa altura do campeonato você nem mais existiria. O medo sempre exagera os contornos dos perigos e alimenta a ansiedade, a qual sempre oferece conselhos nada auspiciosos. Nada disso.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Para você se livrar do que perturba, uma só atitude rompante não vai resolver, porque, apesar de trazer alívio imediato, a longo prazo não sustentaria as mudanças que sua alma precisa colocar em pé. Tudo bem.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Nem sempre dá para ser racional, em muitos casos a emoção comanda as ações e provoca comoções que, de outra maneira, ficariam contidas. Tudo tem seu tempo e lugar certos entre o céu e a terra. Agora é emocional.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

A intensidade emocional dos dias anteriores foi cansativa, mas ainda não dá para relaxar totalmente, é preciso manter um olho na vontade de descansar e outro naquilo que está em andamento. Melhor assim, com sabedoria.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Tudo se resolve, às vezes com mais estresse, noutras com mais calma, porém, tudo se resolve. A resolução é acompanhada de bons sentimentos, da certeza inefável de haver oportunidades para continuar avançando.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03