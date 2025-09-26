Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/09/2025

Nesta sexta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Force o que achar necessário, mas preste atenção às reações, para mitigar a irritação que isso provocar, pois, você ainda vai precisar dessas pessoas que, por enquanto, não parecem se movimentar na direção desejada.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Há horas em que não se pode ficar esperando por um momento melhor para avançar, há de ser aproveitar tudo que acontece, as adversidades inclusive, para continuar em frente. A tensão é máxima, e assim mesmo são as chances.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Quando nada acontece do jeito que você esperava, e ainda por cima há muitas emoções intensas circulando, parece inevitável cair nos braços do mau humor. Porém, é nessa hora que você precisa dominar seu caráter.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Chega uma hora em que se torna imprescindível fazer algumas intervenções fortes para que as pessoas não cruzem a linha. Provavelmente elas acharão isso exagerado, mas sem a intervenção quem sairia perdendo é você.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Está certo que você lute para obter o máximo de proveito nesta parte do caminho, mas é importante você considerar que há outras pessoas envolvidas, que disputam o mesmo território que você. Diplomacia imprescindível.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
No fim, dá tudo certo, porque a Vida é generosa e graciosa. Portanto, evite se estender demais na irritação provocada por ver que seus esforços parecem em vão, diante da complexidade do cenário atual. Vai passar.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Se tudo fosse como o medo pinta, a essa altura do campeonato você nem mais existiria. O medo sempre exagera os contornos dos perigos e alimenta a ansiedade, a qual sempre oferece conselhos nada auspiciosos. Nada disso.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Para você se livrar do que perturba, uma só atitude rompante não vai resolver, porque, apesar de trazer alívio imediato, a longo prazo não sustentaria as mudanças que sua alma precisa colocar em pé. Tudo bem.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Nem sempre dá para ser racional, em muitos casos a emoção comanda as ações e provoca comoções que, de outra maneira, ficariam contidas. Tudo tem seu tempo e lugar certos entre o céu e a terra. Agora é emocional.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
A intensidade emocional dos dias anteriores foi cansativa, mas ainda não dá para relaxar totalmente, é preciso manter um olho na vontade de descansar e outro naquilo que está em andamento. Melhor assim, com sabedoria.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Tudo se resolve, às vezes com mais estresse, noutras com mais calma, porém, tudo se resolve. A resolução é acompanhada de bons sentimentos, da certeza inefável de haver oportunidades para continuar avançando.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
O panorama vai desanuviando, mas se você não praticar a boa vontade e se munir de pensamentos positivos, pela inércia o fundo do poço tende a ser insondável. Você não precisa cair nesse poço, há mais vida!