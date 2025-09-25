Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 25/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Alguma atitude mais firme será necessário tomar, porém, tomando o cuidado para não atropelar ninguém nesse movimento, porque apesar de algumas pessoas irritarem você, ainda assim você vai precisar delas no futuro.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Toda essa tensão que afeta os relacionamentos não há de ser considerada uma situação grave, porque vai passar, e se você não radicalizar, vai passar sem deixar rastros importantes. É tudo fogo de palha.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Faça o possível para continuar no domínio dos acontecimentos, mesmo que para isso você precise contrariar as pessoas que, supostamente, estariam do seu lado. Este é um momento de grandes tensões, administre com sabedoria.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Apesar das contrariedades que surgem quando sua alma toma decisões e atitudes firmes, é melhor seguir por essa linha, porque em seu defeito, as pessoas que se queixam agora são as mesmas que explorariam você.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Nessa onda de brutalidade que assola o mundo civilizado atualmente parece não haver mais lugar para negociações inteligentes. Porém, é necessário sua alma evitar cair na tentação de seguir por esse caminho de brutalidade.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se tudo estivesse nos devidos lugares e funcionando, provavelmente não haveria mais necessidade de o signo de Virgem existir. É na contraposição entre sua percepção da ordem e o caos reinante que o destino acontece.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Use o discernimento para distinguir as aparentes facilidades que são apresentadas das reais oportunidades de avanço, as quais, não sendo muito fáceis, pelo menos fornecem um caminho real por onde sua alma avançar.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Apesar das contrariedades que chutar o balde provoca, o alívio obtido compensa tudo. Porém, não se pode fazer disso uma atitude corriqueira e tomada levianamente, sem medir as consequências. Melhor isso não.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Parece que estamos no comando da consciência, mas isso nem sempre é assim, porque quando a alma é tomada por fortes e intensas emoções, e essas tomam as rédeas da situação, tudo parece deslizar para o caos.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Quando surgirem discussões a respeito do que é prioritário fazer, procure não impor seus desejos, mas calcular o que seja de maior benefício para o maior número possível de pessoas envolvidas. Assim dará certo.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Este não é um momento em que a paciência esteja disponível, ao contrário, a alma se vê tentada a chutar o balde e mandar tudo ao inferno, e tem razões mais poderosas do que tigres na escuridão para seguir por esse caminho.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03