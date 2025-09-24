Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Para que tudo aconteça exatamente do jeito que sua alma deseja, chega uma hora em que se torna necessário forçar a barra, e aguentar as reações, porque não dá para imaginar que a situação seja aceita e ponto final.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Esse barulho todo que as pessoas fazem se queixando e lamentando, é algo que sua alma precisa administrar com cuidado, para não se contaminar com esse estado de coisas, mas ao contrário, ser uma luz para essas pessoas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É virtualmente impossível convencer alguém que não arreda pé de suas opiniões e pontos de vista, portanto, evite cair nessa armadilha, que só resulta em irritação e desgaste emocional. Melhor você ficar na sua.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Toda essa tensão que suas atitudes provocam é um preço razoável a ser pago para que as pessoas envolvidas nesta parte do caminho não avancem o sinal, explorando sua boa vontade com malícia. Cuide para não acontecer.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Quando os ânimos ficam quentes e irritantes, tudo se descontrola, e infelizmente nenhum alívio é tirado dessa situação, ao contrário. É preciso, por isso, manter o domínio sobre as próprias emoções. Aja com sabedoria.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

O nervosismo e a agitação não vão ajudar a colocar ordem nos projetos e conseguir fazer o que seja necessário. Portanto, em primeiro lugar, tente conter essa excitação fora da ordem para só depois entrar em campo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

É tentador usar atalhos para garantir suas pretensões, porém, as facilidades que esses prometeriam se mostrariam complicadas, uma vez que você caísse na tentação de as aproveitar. É hora de usar o discernimento, ele mesmo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A impaciência se cobre de argumentos muito convincentes para justificar um tipo de ação que poderia ser diferente. Porém, há horas em que não dá para a alma ser tão sábia, há horas em que é melhor chutar o balde.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

É bom contrariar o que contraria você, e às vezes é preciso fazer isso com demonstrações de força, que à primeira vista não são nada agradáveis, mas que ao longo do tempo mostram que nada melhor poderia ter sido feito.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Nem sempre é possível conciliar seus desejos particulares com as necessidades do grupo de pessoas em que sua presença está inserida, e nessa hora o melhor a fazer é evitar confrontos e atritos inúteis.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Agora é um daqueles momentos em que não há paciência nem tampouco margem de manobra da tolerância para aturar as coisas que lhe dão nos nervos. De todo modo, algo positivo pode ser tirado de tudo isso, ou não?

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03