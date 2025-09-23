Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Quando alguém venha a lhe apresentar alguma verdade inconveniente, depois das reações habituais, procure tomar um tempo para meditar sobre o assunto, até assimilar a nova informação e a acomodar em sua vida interior.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

É evidente que tudo poderia ser melhor, porém, as coisas são como são e não como a gente imagina que deveriam ser, e quanto antes sua alma adotar uma postura realista diante do cenário, mais fácil vai ser tudo para todos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A boa vontade é a chave mágica que abre todas as portas, porque mesmo que você tenha de lidar com pessoas nada agradáveis, a magia da boa vontade facilitará o contato com elas. Procure acentuar sua boa vontade.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Nada será como antes, nunca mais, porém, apesar de sua alma ser saudosa, nesta parte do caminho será sábio não perder tempo demais nesse sentimento, porque é necessário ir arquitetando o novo futuro. É mesmo por aí.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Mesmo você não tendo entendido o que acontece, ainda assim é melhor continuar avançando, porque as coisas irão se esclarecendo sobre a marcha dos acontecimentos. Em frente com sua luta, que o tempo não espera por ninguém.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As coisas tendem a correr bastante bem nesta parte do caminho, mas, como sempre, o fator humano complica tudo e, assim, o que poderia ser objeto de celebração acaba envolvendo situações que não merecem celebração.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O encantamento é lindo, mas enganoso. É imprescindível que, nesta parte do caminho, sua alma resista bravamente à tentação de ficar perdendo tempo com a ilusão do encantamento, e se dedicar ao que pode ser feito.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Aquilo que você poderia fazer, mas que por uma visão estratégica você decida abster de colocar em marcha, é justamente o que precisa ser amadurecido ainda mais, mesmo que a tentação seja chutar o balde.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A complexidade dos relacionamentos humanos não há de ser desconsiderada nesta parte do caminho, porque apesar das idas e vindas e das promessas quebradas, tudo continua se desenvolvendo da melhor forma possível.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O que você puder fazer para emplacar suas pretensões, encontrará no dia de hoje um cenário mais receptivo, que facilita seus movimentos. Todo dia é dia de atuar, mas há dias, como hoje, mais propícios.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quanto mais ampla seja sua visão dos acontecimentos, mais fácil será para sua alma aceitar todas as nuances que, vistas de perto, parecem constituir um cenário adverso. Porém, o cenário mais amplo é muito auspicioso.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03